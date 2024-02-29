Türkiye'nin GSYH'si 8 trilyon 431 milyar 375 milyon liraya ulaştı

Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini geçen yılın 4. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,9 yükselerek 8 trilyon 431 milyar 375 milyon liraya ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2023'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla yüzde 75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon lira olarak gerçekleşti.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları
Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2023'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 12,8 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,3 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 10,7 artış kaydetti.
Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 2,7 azalırken, ithalatı yüzde 11,7 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,2, ithalatı ise yüzde 2,7 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinde artış
İş gücü ödemeleri 2023'de bir önceki yıla göre yüzde 116, net işletme artığı/karma gelir yüzde 49,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 55 yükseliş kaydetti.
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023'te yüzde 32,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2022'de yüzde 53,7 iken geçen yıl yüzde 46,3'e geriledi.
Tablolar
|Yıl
|Cari fiyatlarla GSYH
|Cari fiyatlarla GSYH
|GSYH Zincirlenmiş Hacim
|Değişim oranı
|(milyon lira)
|(milyon dolar)
|Endeksi(2009=100)
|(yüzde)
|2021 1. Çeyrek
|1.395.931
|189.364
|173,4
|7,5
|2021 2. Çeyrek
|1.592.926
|190.006
|187,1
|22,2
|2021 3. Çeyrek
|1.931.231
|227.406
|214,7
|7,9
|2021 4. Çeyrek
|2.328.700
|200.330
|223,5
|9,6
|2021 Yıllık
|7.248.789
|807.106
|199,7
|11,4
|2022 1. Çeyrek
|2.519.789
|181.490
|186,9
|7,8
|2022 2. Çeyrek
|3.424.670
|219.665
|201,6
|7,6
|2022 3. Çeyrek
|4.273.138
|242.416
|223,8
|4,1
|2022 4. Çeyrek
|4.794.179
|262.243
|231,2
|3,3
|2022 Yıllık
|15.011.776
|905.814
|210,9
|5,5
|2023 1. Çeyrek
|4.642.146
|246.013
|194,3
|4
|2023 2. Çeyrek
|5.506.173
|271.669
|209,5
|3,9
|2023 3. Çeyrek
|7.696.613
|296.508
|237,4
|6,1
|2023 4. Çeyrek
|8.431.375
|304,402
|240,4
|4
|2023 yıllık
|26.276.307
|1.118.593
|220,4
|4,5
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranıysa (yüzde) şöyle:
|2022 4. çeyrek
|2022 yıllık
|2023 4. Çeyrek
|2023 Yıllık
|Tarım, ormancılık ve balıkçılık
|-2,3
|1,3
|0,5
|-0,2
|Sanayi
|-4,4
|1,7
|1,9
|0,8
|İmalat sanayisi
|-1,7
|4,3
|1,8
|1,6
|İnşaat
|3,9
|-7,1
|10,8
|7,8
|Hizmetler
|9,7
|12,7
|3
|6,4
|Bilgi ve iletişim
|5,2
|8,2
|-3
|1,3
|Finans ve sigorta faaliyetleri
|9,3
|20,7
|7,4
|9
|Gayrimenkul faaliyetleri
|6,8
|6,3
|2,8
|2,7
|Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
|10,5
|11,1
|-1,5
|1,2
|Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri
|1,7
|3,3
|1,9
|3,8
|Diğer hizmet faaliyetleri
|10,7
|10,4
|2,2
|4,6
|Sektörler toplamı
|3,5
|6,2
|3,1
|3,5
|Vergi-sübvansiyon
|2,1
|0,2
|11
|13,3
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