Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS\'deki deneyleri temsil eden bayrakları gençlere teslim etti

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği her bir deneyi temsil eden kendisini karşılayan gençlere birer bayrak teslim ettiğini belirterek, "Bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk." dedi.
ISS'deki görevini tamamlayarak yurda dönen Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Burada konuşan Gezeravcı, Türkiye'ye adımını attığı ilk andan itibaren insanların gülümseyen yüzleri ve memleketin sıcak kucaklamasıyla karşılaştığı için son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Bunun, en çok özlediği şeylerden bir tanesi olduğunu aktaran Gezeravcı, "Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten, samimi insanlarıyla, Türk vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelmek, kavuşmak bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı." diye konuştu.
Gezeravcı, gökyüzünde gözle görülebilen sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeye döndüğünü belirterek, "Ülkemin bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle bu görevi gerçekleştirdim. Ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermediler. Hazırlık sürecini çok kolay hale getiren, bütün hazırlık sürecini yöneten Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansımız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim." diye konuştu.
Kendilerini çiçeklerle karşılayan öğrencilere Türk bayrağı dağıtmasını anımsatan Gezeravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin ilk astronotu olarak geleceğimizin teminatı az önce karşılaştığımız sevgili kardeşlerimize orada gerçekleştirdiğimiz her bir deneyi temsil eden birer bayrağı elden teslim ederek, bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Sayın Bakanımızın da çok güçlü bir iradeyle ifade ettiği şekilde, bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikayesi değildi. Yaptığımız işleri gönülden tebrikleriyle dile getiren insanların duygularıyla geriye döndüm."
"Türkiye, hak ettiği şekilde uzaydaki çalışmalardan pay alacak"
Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak yurt dışındaki basın yayın kanallarındaki ifadelerden ve yorumlardan büyük gurur duyduğunu bildirerek, "Türkiye, hak ettiği şekilde uzaydaki çalışmalardan pay alacak. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimizi, damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyelin farkında olamayışımızdı. Devletimizin attığı bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileri gitmeye devam edeceğiz. " dedi.
Her aileden birer ferdin kendisiyle birlikte uzay görevini icra ettiğini hissettiğini dile getiren Gezeravcı, başarının bireysel değil, Türkiye'deki her haneden birer çocuğun başarısı olduğunu söyledi.
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