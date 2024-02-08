Türkiye'nin Kedi Köpek Maması İhracatı 10 Yılda 122 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Kedi Köpek Maması İhracatı 10 Yılda 122 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye\'nin Kedi Köpek Maması İhracatı 10 Yılda 122 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye'nin kedi köpek maması ihracatı, 2014 yılında 4,5 milyon dolar iken, son 10 yılda hızlı bir ivmeyle 122 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi'nde yapılan ihracatın yarıdan fazlası gerçekleşirken, yeni yatırımlar ve kapasite artışlarıyla sektörün büyümesi planlanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, kedi köpek maması ihracatı son 5 yılda 27 kat artarak 2020'de 30 milyon dolardan 122 milyon dolara çıktı. İhracatın büyük bir kısmı EİB kanalıyla gerçekleşirken, en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Malezya, İsrail, Irak, ABD ve İngiltere bulunuyor. Ege Bölgesi, Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ını gerçekleştiriyor ve sektördeki yatırımların artmasıyla ihracatın daha da artması bekleniyor.

08.02.2024 11:33
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Türkiye'nin 2014 yılında 4,5 milyon dolar olan kedi köpek maması ihracatı, geçen 10 yılda gösterdiği hızlı ivmeyle 122 milyon dolara ulaştı.

İhracattaki artış, yeni yatırımlar ile mevcut tesislerdeki kapasite artırımını beraberinde getirdi. Kedi köpek maması ihracatının yarıdan fazlasının yapıldığı Ege Bölgesi'nde bu yıl 4-5 yeni üretim tesisinin devreye girmesi, bazı firmaların da yeni yatırımlarla kapasite artırımına gitmesi planlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, sevimli dostların mama ihracatı son 5 yılda katlandı. Sektörün ihracatı 2018'de 8 milyon, 2019'da 16 milyon, 2020'de 30 milyon dolara çıktı.

Artış geçen yıl da devam etti, ihracat önceki yıla göre yüzde 38'lik artışla 122 milyon dolara yükseldi. Böylece kedi köpek maması ihracatı 10 yıl içerisinde 27 kat arttı.

İhracatın yüzde 60'ı EİB kanalıyla gerçekleşti. EİB'nin 10 yıldır kesintisiz artan ihracatı 1 milyon dolar seviyesinden 74 milyon dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler Malezya, İsrail, Irak, ABD ve İngiltere oldu.

Üretim ve ihracat üssü Ege

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, AA muhabirine, ülkenin ihracatının yüzde 60'ının bölgeden yapıldığını söyledi.

Birliğin bu yıl için 150 milyon dolar ihracat hedefi koyduğunu belirten Öztürk, "Yeni yatırımları da gördükçe bunu da aşmak için, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda önlerini açmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Öztürk, üretimde özellikle Manisa, Muğla ve Balıkesir'de kümelenme olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde bu sektörü 500 milyon dolar seviyelerine kadar arttırmayı düşünüyoruz. 4 milyon dolar seviyelerinden 120 milyon dolarlara geldik. Ama henüz alacak çok yolumuz var. Dünyadaki pazar 10 milyarlarca dolar diyebiliriz. Sektördeki yeni yatırımlarla beraber ihracatın daha da çok artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sektörün yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade eden Öztürk, bu yıl 4-5 firmanın yeni yatırımlarla üretime başlamasının planlandığını aktardı. Öztürk, yerli üretimle pazardaki ithal ürün oranının da azaldığını dile getirerek, sektöre ciddi yatırımların yapıldığını ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

Mevcut tesisler kapasite artırıyor

Salihli ilçesinde üretim yapan Lider Group'un Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Oktay Diker de 2009 yılında yıllık 35 bin ton üretimle faaliyete başladıklarını, yıllar içinde tesisi büyüterek yıllık 220 bin ton üretim miktarına ulaştıklarını ifade etti.

Diker, üretimlerinin yüzde 35'inin ihracata gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"4 kıtada 70'ten fazla ülkeye ihracatımız mevcut. Önümüzdeki yıllarda hem kapasite artışı hem de ürün çeşitlendirmesiyle, yaş mama anlamında da bir yatırımımız var, yeni pazarlar elde etmek üzere hedeflerimizi oluşturduk. Kuru mama tarafında yatırımımızla 60 bin tonluk bir ilave tesis yatırımı yapıyoruz. Onunla birlikte de kapasitemiz artmış olacak. Artışın temel nedeni hayvan sahiplenme oranlarının dünya üzerinde özellikle pandemiyle ciddi anlamda artması. O dönemde gelen talepleri hazırlığımız çerçevesinde karşıladık. ve gittikçe de bu yaşam tarzlarının farklılaşması, gelir yükselmesiyle birlikte mamadaki ihtiyaç artıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kedi Köpek Maması İhracatı 10 Yılda 122 Milyon Dolara Ulaştı - Son Dakika


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