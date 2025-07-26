Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı 851 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı 851 Milyon Dolar

26.07.2025 11:33
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Yılın ilk 6 ayında Türkiye, 138 ülkeye 851 milyon dolarlık kuru meyve ihraç etti.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 138 ülke ve serbest bölgeye 851 milyon 866 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk yarısında 138 ülke ve serbest bölgeye 171 bin 849 ton ürün satarak 851 milyon 866 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-haziranda 826 milyon 18 bin dolar olan kuru meyve ve mamulleri ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 3,1'lik artış gösterdi.

Kuru üzüm zirvede

En çok gelir 237 milyon 464 bin dolarla kuru üzümden sağlanırken, bunu sırasıyla 166 milyon 197 bin dolarla kuru incir ve 151 milyon 109 bin dolarla kuru kayısı takip etti.

Türkiye'den en çok kuru meyve alan ülke grubu yüzde 43,1'lik pazar payı ve 366 milyon 890 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Ülke bazında ise en çok dış satım yüzde 5,9 artış ve 111 milyon 449 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 108 milyon 762 bin dolarla ABD ve 97 milyon 121 bin dolarla İngiltere izledi.

"Türk ürünleri her zaman talep görüyor"

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlere dünya pazarında talebin her zaman yüksek olduğunu söyledi.

İhracat rakamlarını yukarı taşımak için farklı pazarlarda tanıtım çalışmaları ve görüşmeler yaptıklarını belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"En çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülke arasında yer alan Hollanda, Avustralya ve Kanada'ya yönelik rakamlarda kısmen düşüş olsa da bu açığı farklı ülkelere yaptığımız satışlarla kapatıyoruz. Polonya'ya yüzde 44,5, İtalya'ya yüzde 41, ABD'ye yüzde 24, İngiltere'ye ise yüzde 14 oranında artışımız var. 2025'in ikinci yarısında da uluslararası fuar ve tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz. Hem aroması hem de lezzetiyle Türk ürünleri her zaman talep görüyor. 2024'te 1 milyar 800 milyon doları aşmıştık, bu yıl sonuna kadar inşallah 2 milyar dolar seviyesine ulaşmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı 851 Milyon Dolar - Son Dakika

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