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Ekonomi

Türkiye'nin Makarna İhracatı Artıyor

Türkiye\'nin Makarna İhracatı Artıyor

TMSD Başkanı Göymen, ABD'deki davaları kazanarak pazarı açtıklarını ve ihracatın arttığını belirtti.

23.11.2024 10:27
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Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, bazı firmaların ABD'de uygulanan anti dampinge karşı açtığı davaları kazandığını belirterek, "Gayet de güzel oldu. Amerika pazarı yavaş yavaş açılıyor." ifadesini kullandı.

Göymen, makarnada yıllık iç tüketimin 700 bin ton civarında olduğunu belirterek, "Üretim kapasitemiz 3 milyon ton. İhracatımız hedeflediğimiz 1,5 milyon tonluk ihracata ulaşıyoruz inşallah bu yıl. İç tüketimle beraber 2 milyon 200 bin tonluk bir üretim. Halen 800 bin tonluk bir üretim kapasitemiz bulunuyor." dedi.

Tüketim ve tüketimin artışı durumunda talebi karşılayabilecek durumda olduklarını dile getiren Göymen, şunları söyledi:

"Bunu pandemi sürecinde de gördük. Bakanlığımızla Toprak Mahsulleri Ofisi'yle sürekli irtibat halindeyiz. Pandemi sürecinde biliyorsunuz insanlar marketlere giderek özellikle makarnayı aldılar. Bu süreçte biz kimsenin panik yapmamasını makarna kapasitesi olarak Türkiye'de tüketilen makarnanın 5 katı üretildiğini söyledik. Rahat olun dedik ve tüm rafları hiçbir zaman ürünsüz bırakmadık."

Göymen, makarnalık durum buğdayından makarna ürettiklerini dile getirerek, makarnalık durum buğdayında Türkiye'nin gen merkezi olduğunu ve bunun büyük avantaj oluşturduğunu anlattı.

Amerika pazarı açılıyor

Hem kaliteli buğdaydan kaliteli makarna ürettiklerini hem de fazla durum buğdayını ihraç ettiklerini vurgulayan Göymen, 4 milyon ton makarnalık buğdayın makarna üreticisi ülkelere sattıklarını söyledi.

Göymen, Türkiye makarna üreticileri olarak 166 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"En fazla ihracatı yaptığımız bölgeler Güney Amerika, Afrika ve hatta Japonya, Uzak Doğu. Son zamanlarda da Amerika'da bazı üreticilerimiz ciddi çalışmalar yapıyorlar. Amerika kıtasında da ürünlerimizde ihracat her geçen gün artıyor. Bu konuda da gerçekten mutluluk duyuyoruz. Makarnada marka oldu Türkiye artık. Aranan bir markayız yurt dışında. Aslında biz çok daha fazla ihracat yapabilecek, çok daha üretim yapabilecek kapasiteye sahip bir sektörüz. Amerika Birleşik Devletleri'nde. şu anda Türk makarnasına anti damping uygulanıyor. Yani bu anti dampingle ilgili tabii her yıl bir değerlendirme ya da iki yılda bir değerlendirme yapıyor ki bu değerlendirmelerde biz hep kesinlikle ön safhalardayız. Bizim bazı firmalarımız bu konuda çeşitli davalar açarak bunu da kazandılar. Gayet de güzel oldu. Amerika pazarı yavaş yavaş açılıyor."

Avrupa Birliğinde de İtalya'ya pozitif ayrımcılık yapıldığına dikkati çeken Göymen, "Yıl sonunda ulaşacağımız 1,5 milyon ton ihracatın sadece 20 bin tonunu AB ülkelerine yapıyoruz. 20 bin tondan sonra giren her ürüne Avrupa Birliği ülkeleri tonda ek vergiler koyuyor. İtalya'yla karşılaştırdığımızda ihracatımızı, İtalya, Avrupa Birliğine eğer ihracat yapmasa, yani geriye kalan dünyanın tamamına yaptığı ihracatlarla karşılaştırırsak Türkiye aslında İtalya'dan fazla ihracat yapıyor." dedi.

Makarna sektörünün hayvancılık sektörüne bile dolaylı fayda sağladığını dile getiren Göymen, açığa çıkan kepeğin ham madde olarak yem fabrikalarına satıldığını anlattı.

Hem karbonhidrat hem protein kaynağı olarak en ucuz gıdalardan birinin makarna olduğunu dile getiren Göymen, "Mesela 25-30 lira bir paket. Sos, yağ, biraz salça, peynir Bir arada ya da ayrı kullanılabilir. Normalde dört kişiyi doyurur. Hadi makarnayı çok sevenler diyelim 3 kişiyi rahat doyurur. Yani çok ucuz ve sağlıklı Şişmanlatmaz. Avrupa'da makarna fiyatları çok yüksek. Türkiye'de uygun fiyatlara ürün satıyoruz. Sattığımız ürünler de sağlıklı ve bir o kadar da hijyenik." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Makarna İhracatı Artıyor - Son Dakika

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