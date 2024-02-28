Türkiye\'nin Ocak Ayı İhracatında İmalat Sanayisinin Payı Yüzde 93

Türkiye'nin ocak ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93, ithalatta ara mallarının payı yüzde 73,2 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta ocakta imalat sanayisinin payı yüzde 93, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta ocakta ara mallarının payı yüzde 73,2, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,6 olarak hesaplandı.
Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada
Ocakta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 762 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 224 milyon dolarla ABD, 1 milyar 97 milyon dolarla Irak, 1 milyar 22 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 999 milyon dolarla İtalya izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.
Ocakta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 324 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 2 milyar 893 milyon dolarla Çin, 1 milyar 918 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 402 milyon dolarla ABD, 1 milyar 187 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,7'sini oluşturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,1 ve ithalat yüzde 4,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 23,6 azalış gösterdi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ocakta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.
Ocakta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,3 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,7 olarak kaydedildi.
Özel Ticaret Sistemi verileri
Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artarak 17 milyar 928 milyon dolara çıktı. İthalat yüzde 22,1 azalarak 24 milyar 809 milyon dolara geriledi.
Ocakta dış ticaret açığı yüzde 52 azalarak 14 milyar 344 milyon dolardan 6 milyar 880 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2023'te yüzde 54,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,3'e yükseldi.
(Bitti)
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Ocak Ayı İhracatında İmalat Sanayisinin Payı Yüzde 93 - Son Dakika
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