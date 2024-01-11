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Türkiye'nin pul biber ihracatı 2023'te yüzde 18 arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin pul biber ihracatı 2023'te yüzde 18 arttı

Türkiye'nin pul biber ihracatı, 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 artarak 12 milyon 226 bin dolara ulaştı. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya, ABD ve İtalya'nın da aralarında olduğu 99 ülkede yemekleri lezzetlendiren pul biberden 2023'de 3 bin 544 ton satış yapıldı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, geçmiş yıllardan artarak gelen pul biber ihracatının 2023 yılını da artışla kapatmasının hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye\'nin pul biber ihracatı 2023\'te yüzde 18 arttı
11.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:46
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Türkiye'nin pul biber ihracatı, 2023'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 artarak 12 milyon 226 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2022 yılında 10 milyon 367 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2023 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 17,96 aşarak 12 milyon 226 bin dolar oldu.

Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya, ABD ve İtalya'nın da aralarında olduğu 99 ülkede yemekleri lezzetlendiren pul biberden 2023'de 3 bin 544 ton satış yapıldı.

Geçen yıl en çok pul biber ihracatı yapılan ülke 2 milyon 118 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 502 bin dolarla Hollanda, 1 milyon 413 bin dolarla İngiltere izledi.

"2024 yılında da ihracat rakamlarının artacağını ümit ediyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, geçmiş yıllardan artarak gelen pul biber ihracatının 2023 yılını da artışla kapatmasının hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Geçen yıl yaşanan deprem ve sel felaketlerine rağmen bölge çiftçisinin canla başla üretime devam ettiğini belirten Kızıldemir, bu durumun da ihracat rakamlarına yansıdığını ifade etti.

Kızıldemir, pul biber pazarının her yıl artış yaşandığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'de üretilen pul biber her geçen yıl daha fazla dünya mutfaklarında yer almaya başladı. Her sene ihracat rakamları artarak devam ediyor, 2023 yılında da ihracat rakamlarımız bir önceki yıla göre önemli bir artış sağladı. Bu durum başta acı denilince akla Şanlıurfalı üreticiler olmak üzere herkes tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İnanıyorum ki yeni pazar arayışlarıyla beraber 2024 yılında da ihracat rakamlarının artacağını ümit ediyoruz. Bu yıl biber ekim alanları bölgemizde artış gösterdi. İnşallah diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber eken çiftçilerimizin desteklenmesiyle artacak üretim miktarı ihracat rakamlarına da güzel bir şekilde yansıyacaktır."

Kaynak: AA
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Almanya, Türkiye, Fransa, İtalya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin pul biber ihracatı 2023'te yüzde 18 arttı - Son Dakika
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