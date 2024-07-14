Türkiye'nin Pul Biber İhracatı Yüzde 26 Arttı

Ekonomi

Türkiye'nin pul biber ihracatı, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 6 milyon 878 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023'de Türkiye'den 99 ülkeye 12 milyon 226 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 441 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26'lık artışla 6 milyon 878 bin dolara çıktı.

Bu yılın ilk yarısında Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan, Kanada, Katar, Rusya, Romanya, Yunanistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya, Küba ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 83 ülkeye 1876 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 210 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 964 bin dolarla ABD, 781 bin dolarla İngiltere, 771 bin dolarla Hollanda ve 542 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

"Yeni pazarlarla ihracat rakamları daha yukarıya çıkacaktır"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının artarak devam etmesinin hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu anlattı.

Tarımsal üretiminin öneminin her geçen gün daha fazla ortaya çıktığını belirten Kızıldemir, bölge çiftçisinin zahmetli geçen üretim sürecinin ardından yetiştirdiği ürünlerle ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

Kızıldemir, Şanlıurfa ile "acı"nın özdeşleştiğini, pul biber ihracatındaki artışın üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandığını aktararak, birçok ihracatçı firmanın başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen biberlerden hazırlanan pul biberi satın alarak ihraç ettiğini söyledi.

Üretimde yaşanacak artışın ihracat rakamlarına da yansıyacağını ifade eden Kızıldemir, "Türkiye'den yapılan ihracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomisine katkı açısından da büyük önem arz ediyor. Pul biber ihracatında rakamların artarak devam etmesi bu açıdan çok önemli. Bu yılın ilk yarısında 83 ülkeye pul biber ihracatını gerçekleştirdik, bu sene yeni çıkacak ürünlerimizle ve yeni pazarlarla bu ihracat rakamlarının daha yukarıya çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kızıldemir, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber eken çiftçilerin desteklenmesi halinde, biber ekim alanlarının artacağını ve bu durumun da ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağına inandığını ifade etti.