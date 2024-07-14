Türkiye'nin Pul Biber İhracatı Yüzde 26 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Pul Biber İhracatı Yüzde 26 Arttı

Türkiye'nin pul biber ihracatı, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 6 milyon 878 bin dolara yükseldi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 441 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26'lık artışla 6 milyon 878 bin dolara çıktı. Almanya, ABD, İngiltere, Hollanda ve Suudi Arabistan en fazla pul biber ithal eden ülkeler oldu. Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatındaki artışın üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve yeni pazarlarla ihracat rakamlarının daha da yükseleceğini belirtti.

14.07.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin pul biber ihracatı, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 6 milyon 878 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023'de Türkiye'den 99 ülkeye 12 milyon 226 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 441 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26'lık artışla 6 milyon 878 bin dolara çıktı.

Bu yılın ilk yarısında Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan, Kanada, Katar, Rusya, Romanya, Yunanistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya, Küba ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 83 ülkeye 1876 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 210 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 964 bin dolarla ABD, 781 bin dolarla İngiltere, 771 bin dolarla Hollanda ve 542 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

"Yeni pazarlarla ihracat rakamları daha yukarıya çıkacaktır"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının artarak devam etmesinin hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu anlattı.

Tarımsal üretiminin öneminin her geçen gün daha fazla ortaya çıktığını belirten Kızıldemir, bölge çiftçisinin zahmetli geçen üretim sürecinin ardından yetiştirdiği ürünlerle ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

Kızıldemir, Şanlıurfa ile "acı"nın özdeşleştiğini, pul biber ihracatındaki artışın üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandığını aktararak, birçok ihracatçı firmanın başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen biberlerden hazırlanan pul biberi satın alarak ihraç ettiğini söyledi.

Üretimde yaşanacak artışın ihracat rakamlarına da yansıyacağını ifade eden Kızıldemir, "Türkiye'den yapılan ihracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomisine katkı açısından da büyük önem arz ediyor. Pul biber ihracatında rakamların artarak devam etmesi bu açıdan çok önemli. Bu yılın ilk yarısında 83 ülkeye pul biber ihracatını gerçekleştirdik, bu sene yeni çıkacak ürünlerimizle ve yeni pazarlarla bu ihracat rakamlarının daha yukarıya çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kızıldemir, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber eken çiftçilerin desteklenmesi halinde, biber ekim alanlarının artacağını ve bu durumun da ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Meclis Başkanı, Şanlıurfa, Hollanda, İhracat, Almanya, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Pul Biber İhracatı Yüzde 26 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
19:57 AK Partili Elitaş’a Kayseri’de protesto: Külliye’nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 13:29:54. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Pul Biber İhracatı Yüzde 26 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement