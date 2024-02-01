Türkiye\'nin Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracatı arttı

Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelere ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 14,2 artarak 6 milyar 831 milyon dolara yükseldi.
Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan), yeni konjonktürde ortaya koyduğu vizyon, proje ve faaliyetlerle giderek daha önemli bir güç merkezi haline geliyor. Ülkeler, ortaklık temelinde güç birliğini, işbirliğini, dayanışmayı ve entegrasyonlarını güçlendirirken, Türkiye de bu ülkelerle ticaretinde ilerleme kaydetmeye devam ediyor.
Üye ülkeler, kaynakları, güçleri ve vizyonlarıyla dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile mücadele ederken, üzerinde bulundukları dünyanın önemli lojistik kanalları ve jeostratejik konumları bu ülkelerin önemini artırıyor.
Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ticarette son yıllarda büyük bir artış yaşanıyor. Üye ülkelerin kendi aralarındaki ticaret 2022 yılında 33 milyar dolar iken 2023 yılında 42 milyar dolara yükseldi.
Ülkelerin çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 170 milyon nüfusu bulunuyor. 1,5 trilyon dolar seviyesinde toplam milli gelire sahip üye ülkeler; zengin doğal kaynakları ve dünyanın en önemli ticaret yollarında Orta Koridor'da bulunmaları nedeniyle ticari ve ekonomik iş birlikleri için büyük fırsatlar sunuyor.
En fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan TDT ülkelerine ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 14,2 artarak 6,8 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 2,4 milyar dolarla Azerbaycan oldu. Onu 1,7 milyar dolarla Kazakistan, 1,6 milyar dolarla Özbekistan, 1 milyar dolarla Kırgızistan izledi.
Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkelere en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Bu sektörün 4 ülkeye toplam ihracatı geçen yıl 1 milyar 173 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
En çok ihracat ise 4 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldı. Megakent, TDT ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 58,5'ini sırtladı.
"Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerini 30'dan fazla alanda çalışıyor"
AA muhabirine değerlendirmede bulunan TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin 30'dan fazla alanda çalıştığını ve üye ülkelerin ekonomilerini geliştirmeleri açısından ciddi fırsatlar barındırdığını söyledi.
Mukazhan, Türk dünyası ülkelerinin ekonomisinde güzel gelişmeler yaşandığını ve Türk Yatırım Fonunun geçen yılın son çeyreğinde resmen kurulduğunu belirterek, bu Fonun ülkelere sağlayacağı katkılardan bahsetti.
Üye ülkelerin kendi aralarındaki ekonomik işbirliğinin hızla gelişmeye devam ettiğini, 2022'de 33 milyar dolar olan ülkelerin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 42 milyar dolara çıktığını
Mukazhan, "TDT üyesi ülkeler aktif bir şekilde Orta Koridorun gelişmesi açısından emek sarf ediyor. Üye ülkeler, Turan bölgesinde yer alan çok stratejik bir yerde ve bu durum üye ülkelerin iş adamlarının istifade edebileceği bir avantaj oluşturuyor." diye konuştu.
Türk iş adamlarına "Türk Dünyası ülkeleri ile bağlarını koparmamaları" çağrısında bulunan Mukazhan, iş adamları için üye ülkelerde çok sayıda yatırım fırsatı ve iş birliği imkanı olduğunun altını çizdi.
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