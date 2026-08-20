Türkiye'nin UYP'si 402,6 Milyar Dolar Eksi - Son Dakika
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Türkiye'nin UYP'si 402,6 Milyar Dolar Eksi

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Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Haziran 2026'da eksi 402,6 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), Haziran ayı itibarıyla eksi 402,6 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla eksi 402,6 milyar ABD doları oldu. Finansal türev işlemleri, yeni bir kalem olarak yer almaya başlamış ve Haziran 2026 itibarıyla türev sözleşmelerinin net değeri eksi 4,3 milyar dolar oldu. Haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında azalışla 404,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3 oranında artışla 806,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yurt dışı mevduat hareketleri için yapılan revizyon neticesinde, Varlıklar altındaki 'Diğer Yatırımlar/ Efektif ve Mevduatlar' kalemi, 2026 yılı birinci çeyreği itibarıyla 12,8 milyar dolar yukarı yönlü güncellendi. Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar yüzde 3,2 oranında artarak 81,2 milyar ABD doları olurken; Portföy Yatırımları yüzde 11,0 oranında azalarak 9,1 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar yüzde 2,7 oranında azalarak 163,6 milyar ABD doları oldu. Aynı dönemde, bankaların yabancı para varlıkları yüzde 7,0 oranında azalarak 49,0 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları da yüzde 2,2 oranında azalarak 147,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,6 oranında artarak 49,7 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 231,5 milyar ABD doları, Portföy Yatırımları yüzde 8,8 oranında artarak 154,8 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar ise yüzde 2,9 oranında artarak 413,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin UYP'si 402,6 Milyar Dolar Eksi - Son Dakika

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