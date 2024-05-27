Türkiye'nin Uzay Faaliyetleri Japonya'nın Radarında - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Uzay Faaliyetleri Japonya'nın Radarında

Türkiye\'nin Uzay Faaliyetleri Japonya\'nın Radarında

Türkiye'nin teknoloji alanındaki yükselişi, uzay alanındaki faaliyetlerine de yansıyarak Japonya'nın dikkatini çekti. Türkiye ve Japonya arasındaki uzay işbirliği alanları ele alındı. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Direktörü Nakamura Takehiro, Türkiye'nin uzay faaliyetlerinin önemli ilerlemeler kaydettiğini ve Türkiye'nin Ay keşif programının işbirliği için potansiyel bir hedef olduğunu belirtti.

27.05.2024 11:03
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Türkiye'nin teknoloji alanındaki yükselişini uzay alanındaki faaliyetlerine de yansıtması, Japonya'nın radarına girmesini sağladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Uzay Yürüyüşü" başlıklı dosyasının üçüncü haberinde, Türkiye ve Japonya'nın uzay alanındaki işbirliği alanları ele alındı.

Japon Ispace şirketinde Hint-Pasifik Satış Grubu Yöneticisi olarak görev yapan Urata Masayuki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ispace'in "Mission 1", Hindistan Uzay Ajansının "Chandrayaan-3" ve Japonya Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) SLIM misyonlarının da aralarında bulunduğu bir dizi program sayesinde insanların dikkatinin Ay projelerine yoğunlaştığını söyledi.

Yakın gelecekte çeşitli sektörlerin Asya Pasifik bölgesindeki Ay programlarına yönelik yatırımlarının hızlı şekilde artmasını beklediklerini belirten Urata, "Bu yatırımlardan en fazla faydayı, işbirliği yapabileceğimiz hükümetler ve özel sektörle birlikte çalışarak hızlı hareket eden ülkelerin sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Urata, Türkiye'de 30 yıl önceki ilk uydu programı olan TÜRKSAT 1A'dan bu yana birçok alanda önemli teknolojik gelişmeler gördüklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin çift kullanımlı ürün ve hizmetlerle pazarı büyütme stratejisi çok etkili şekilde işe yaradı. Birlikte yapılabilecek ilerlemeler olduğuna inanıyoruz. Şirketler ve Türkiye hükümetiyle birlikte çalışmak için gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde gelecekteki Ay programları ve misyonları konusunda potansiyel işbirlikleri için Türkiye ve diğer ülke kuruluşlarıyla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Ticari bir Ay taşımacılığı sağlayıcısı olarak, ortaklarımıza ve müşterilerimize küresel olarak Ay görevlerini gerçekleştirmeleri için çeşitli hizmetler sunmaya her zaman hazırız. Türkiye'nin ulusal Ay programına katkıda bulunma fırsatına sahip olabilseydik, bu büyük bir ayrıcalık olurdu."

Uzay işbirliği ele alındı

JAXA Direktörü Nakamura Takehiro da 2021 yılında Dubai'de düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde JAXA ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında "Barışçıl Amaçlar için Uzay Faaliyetleri Alanında İşbirliği Zaptı" imzalandığını hatırlattı.

Son olarak geçen haftalarda Ankara'da düzenlenen Uzay Teknolojileri Konferansı'nda bu işbirliğine bağlı çeşitli konuları ele aldıklarını belirten Nakamura, özellikle Türkiye'nin Milli Uzay Programı'yla ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bu doğrultuda iletişim kurduklarını ve iki kurum arasında uzay işbirliğine yönelik çeşitli olasılıkları araştırdıklarını bildiren Nakamura, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin uzay faaliyetleri ve bunlar için gerekli olan teknoloji, son 10 yılda önemli ilerleme kaydetti. Ayrıca bu alandaki faaliyetler ve teknoloji ilerledikçe hem kamu hem de özel sektördeki organizasyonlar ve insan kaynakları daha da önemli hale geldi. Türkiye, uzay teknolojilerinin yanı sıra savunma sanayiden geleneksel el sanatlarına kadar birçok alanda da teknoloji seviyesi yüksek bir ülke. Japonya ve Türkiye'nin ortak noktalarından biri, yüksek düzeyde teknolojiye sahip ülkeler olmamız. Ayrıca her iki ülkeden oyuncuların kendi özel teknolojilerini sunarak işbirliği yapma olasılığı da bulunuyor."

Nakamura, Türkiye'nin Ay keşif programının da işbirliği için potansiyel bir hedef olduğuna işaret ederek, "Japonya, ajansımız ve Japon şirketlerinin, uzay ekonomisini ve sürdürülebilir uzay faaliyetlerini geliştirmek için Türkiye'nin belirlediği hedeflere katkıda bulunması büyük bir onur olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Uzay Faaliyetleri Japonya'nın Radarında - Son Dakika

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