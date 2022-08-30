Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretimi yapılan Alanya'da hasat heyecanı - Son Dakika
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Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretimi yapılan Alanya'da hasat heyecanı

30.08.2022 13:24
Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretimi yapılan Alanya'da hasat heyecanı

Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretiminin yapıldığı Alanya'da Clifton türünün hasadı sürüyor.

Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretiminin yapıldığı Alanya'da Clifton türünün hasadı sürüyor. Eylül ayında ihracata başlanılacak olan 40 bin hektarda üretilen avokadonun adet fiyatı ise yaklaşık 10 TL'den raflarda yer alıyor.

Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretiminin gerçekleştiği Clifton cinsi avokado da hasat sürüyor. 1990'lı yıllar başında Alanya ticari olarak üretilmeye başlanan ve antioksidan özelliğiyle bilinen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor. 40 bin hektarda üretilen avokadoda Eylül ayında ihracata başlanacak. Her ay farklı cinste avokadonun hasadını yaptıklarını dile getiren Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Ülkemizin yüzde 70 avokado ihtiyacını Alanya karşılamaktadır. Her ay farklı bir cins avokadonun hasadını yapmaktayız. Ağustos ayında Clifton cinsinin hasadı yapılıyor. Eylül ayı itibariyle ihracata gönderdiğimiz Zutano cinsi ürünümüzdür. Geçen yıl yaklaşık 13 ülkeye ihracat yapmıştık. Bu ihracat dönemimiz başladı. Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve İran ihracatı en çok yaptığımız ülkelerdir. Eylül ayı itibariyle ihracata başlayacağız" dedi.

40 bin hektarda 40 milyon adet üretiliyor

Avokadonun üretim sahasının her geçen yıl arttığını belirten Sevilgen, "Yaklaşık 40 bin hektarlık alanda üretim yapmaktayız. Buna her yıl yenileri ekleniyor. Avokado dikildikten 2-3 yıl sonra ürün veriyor. Şu anda avokadonun adet fiyatı 8 ile 10 TL arasında değişiyor. Yaklaşık olarak ülkemizde 60 milyon adet üretim var. Bunun 40 milyon adedi Alanya'da gerçekleşmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Clifton cinsindeki verimden mutlu olduğunu vurgulayan avokado üreticisi Mehmet Yoz, "Topladığımız bu ürünler Clifton cinsindeki ürünümüz. 1 Ağustos'ta başlayıp 1.5 ay kadar hasat sürüyor. Bundan sonra diğer cinslerin hasadına geçeriz. Bu cins avokadoda verim çok güzel. Diğer cinslerde verim biraz daha az" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Alanya, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretimi yapılan Alanya'da hasat heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretimi yapılan Alanya'da hasat heyecanı - Son Dakika
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