Türkiye Nükleer Enerji Hedefini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Nükleer Enerji Hedefini Açıkladı

Bakan Bayraktar, 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitesinin 20 bin megavata ulaşacağını duyurdu.

13.11.2024 23:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2050'ye kadar Türkiye'de nükleer enerji kurulu güç kapasitesinin 20 bin megavata ulaşmasıyla net sıfır emisyon hedefine önemli katkı sunulacağını ifade etti.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığını kaydetti.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başı çektiği 25 ülkenin "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye olarak biz de Bakü'de devam eden COP29'da bu deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk. Bildirgeyi onaylayan toplam ülke sayısı da 31'e çıktı. 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Nükleer Enerji Hedefini Açıkladı - Son Dakika

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