TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası istişare toplantısında konuştu Açıklaması

21.09.2022 22:58

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bir ve beraber olursak şu bileğimizi dünyada kimse bükemez." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bir ve beraber olursak şu bileğimizi dünyada kimse bükemez." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hafta sonu Azerbaycan'da yaptıkları ziyaretleri ve temasları katılımcılara aktardı.

29 Ekim'de Gemlik'teki TOGG fabrikasını Türk milletiyle beraber açacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Mart ayında da TOGG'un Kocaeli'de yollarda gezerken görüleceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOGG'un tedarikçisi konumunda 35 Kocaelili firma bulunduğunu dile getirerek, bu durumun teknolojide ve yatırımlarda gelinen noktanın en somut göstergesi olduğunu kaydetti.

"KOTO, ticaret odaları içerisinde akreditasyon puanında Türkiye ikincisi oldu"

Kovid-19 salgını döneminde her oda ve borsa başkanının müthiş bir performans gösterdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, kendilerinin de gelen talepleri toplayıp değerlendirerek saat gözetmeksizin ilgililere ilettiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, bir odanın iyi çalışıp çalışmadığını ölçen bir mekanizma bulunduğunu belirterek, bunun da akreditasyon olduğunu söyledi.

Odaların verdiği hizmetleri ölçen uluslararası ve bağımsız bir akreditasyon kurumu bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, özellikle Batılı ülkeler ve ABD'de olmak üzere bütün ticaret odalarını bunların denetleyip yıldızladığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, önce TOBB'un akredite olduğunu ardından da odaların bu sürece katıldığını dile getirerek, KOTO'nun ticaret odaları içerisinde akreditasyon puanında Türkiye ikincisi olduğunu bildirdi.

Birlikte rahmet ve bereket olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, onun için kimsenin başkasını ötekileştirmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, farklılıkların zenginlikleri olduğunu vurgulayarak, ülkenin başına sıkıntı geldiği zaman milletin birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu belirtti.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde bu birlik ve beraberliği Kocaelililerin yaşadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, o dönem 75 yaşındaki bir dede ile eşinin İzmir'den buraya yardım malzemesi getirdiğine şahit olduğunu söyledi.

"Bir ve beraber olursak şu bileğimizi dünyada kimse bükemez." diyen Hisarcıklıoğlu, "Buna bizzat şahit olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bunu yaptım beraber, işinizde, gücünüzde, birbirinize, ortağınıza sarın kardeşim. Bunu yapan kazanır." ifadelerini kullandı.

KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da yaptıkları çalışmaları aktardı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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Kaynak: AA

29 Ekim, Kocaeli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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