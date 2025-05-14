Türkiye-Özbekistan Ticaret Hedefleri Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Özbekistan Ticaret Hedefleri Büyüyor

Cevdet Yılmaz, 2024'te Türkiye-Özbekistan ticaret hacminin 3,3 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

14.05.2025 20:07
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Özbekistan, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile 3,3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştır. Bu hacmin önce 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara yükselmesi noktasında liderlerimizin ortaya koyduğu hedefler bulunmaktadır." dedi.

Yılmaz, Özbekistan ziyareti kapsamında, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından başkent Taşkent'teki bir otelde düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, özellikle Avrasya coğrafyasındaki Türk iş insanlarının işbirliklerinin Türkiye'nin bölgesel diplomatik ve ekonomik etkisini pekiştirdiğini, bu bağlamda Özbekistan'ın Türkiye ile tarihi ve kültürel bağlarının yanı sıra stratejik ortaklık vizyonu çerçevesinde özel bir konumda yer aldığını belirtti.

Özbekistan'ın 2024 itibarıyla 115 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya ve yüzde 6,5 oranında büyümeye ulaştığını, kişi başı milli gelirini ise 3 bin 93 dolara çıkardığını aktaran Yılmaz, "Aynı yıl, Türkiye 1900'e yakın işletme ile Çin ve Rusya'nın ardından ülkede en fazla firma bulunduran üçüncü ülke konumuna gelmiştir. Özbekistan'da faaliyet gösteren firmalarımız, her geçen yıl yatırımlarını artırmakta ve tekstil, gıda, inşaat, enerji, sağlık ve eğitim gibi birçok sektörde aktif olarak üretim yapmakta, istihdam oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, son yıllarda Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her alanda büyük bir ivme kazandığına işaret ederek, siyasi, ticari, kültürel ve eğitim alanlarında ilişkilerin derinleştiğini, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, Tercihli Ticaret Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması gibi mekanizmaların, bu ilişkilerin ahdi ve kurumsal temelini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu anlaşmalar sayesinde, Türkiye-Özbekistan iş birliğinin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığını, eğitimden savunmaya kadar geniş bir alana yayıldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özbekistan, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile 3,3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştır. Bu hacmin önce 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara yükselmesi noktasında liderlerimizin ortaya koyduğu hedefler bulunmaktadır. Türkiye'nin geldiği ekonomik büyüklüğü de düşündüğümüzde bu hiç de zor değildir. Geçen yıl Türkiye ekonomisi 1,3 trilyon doların üstünde bir hacme ulaştı. Dolayısıyla oldukça büyük bir ekonomik potansiyel olduğunu ve bu hedeflere çok kısa sürede ulaşabileceğimizi ifade etmek isterim.

Türk müteahhitlik firmaları, Özbekistan'da bugüne kadar yaklaşık 7,7 milyar dolar değerinde proje üstlenmiş olup kara yolu, demir yolu, hava alanı, kamu binaları ve sanayi tesisleri gibi önemli altyapı projelerine imza atmıştır. Bu projeler, Türk mühendisliğinin ve iş dünyasının güvenilirliğini yansıtan önemli örneklerdir. Ayrıca, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine verdiğimiz destek ve yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşmamızın genişletilmesine yönelik adımlarımız, ticaretimizi serbestleştirerek ticaret hacmimizin gelişimine olumlu etkide bulunacaktır."

"Kalkınma hamlesine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, DTİK Özbekistan Türk İş Dünyası Buluşması etkinliğinin Türk iş insanlarını bir araya getiren, ortak akıl geliştirilen önemli bir platform niteliği taşıdığını belirterek, Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk girişimcilerin, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın ekonomik vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Türk iş insanlarının, Özbekistan'da sanayide ve çeşitli alanlarda istihdam ürettiğini, şehirlerin ekonomik görünümünü ve altyapıyı güçlendirdiğini dile getiren Yılmaz, kamu ve özel sektör iş birliğini daha da geliştirerek, Özbekistan'daki kalkınma hamlesine katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Programda, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, DTİK Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dış Politika, Özbekistan, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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