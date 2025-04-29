Türkiye Petrolleri'nin 54. İstasyonu Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Petrolleri'nin 54. İstasyonu Açıldı

Türkiye Petrolleri\'nin 54. İstasyonu Açıldı

Ankara Dikmen Vadi'de Türkiye Petrolleri'nin yeni akaryakıt istasyonu hizmete girdi.

29.04.2025 18:00
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ZÜLFİKARLAR Holding bünyesindeki Türkiye Petrolleri'nin (TP) Ankara'daki 54'üncü akaryakıt istasyonu Dikmen Vadi, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Düzenlenen açılış törenine, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, Enerji Grup Başkanı Çağdaş Demirağ ve TP Petrol Dağıtım A.Ş. üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, yaptığı açılış konuşmasında, "Zülfikarlar Holding, ülkemizin köklü sanayi ve ticari gruplarından biri olarak 80 yılı aşkın Türkiye'mizin, insanlarımızın ve değer üretmeyi kendine görev edinmiştir. Faaliyetlerimizi her zaman bu anlayışla sürdürdük. İş ortaklarımızla birlikte büyümeye, müşterilerimize en yüksek kalitede gelişmiş hizmetleri sunmaya büyük önem verdik. Bugün Türkiye Petrolleri markamızla akaryakıt dağıtım sektöründe, yenilenebilir enerji alanında, Akça Kimya sektöründe ve Akdeniz finans hizmetleriyle finans alanında ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde öncü olmak ve uluslararası bir marka yaratmak nihai hedefimizdir. Bu doğrultuda kazandığını yine bu topraklara yatırmayı ilke edinmiş bir grup olarak güçlü insan kaynağımıza, yatırımımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sektörün en büyük 5'inci dağıtım şirketi olduk. Bunlar sizlerin sayesinde oldu, çok teşekkür ediyorum. Özellikle akaryakıt sektörü stratejik olarak en fazla önem verdiğimiz alanlardan biri. Sektörün yüzde 100 yerli sermayeli gururu olan Türkiye Petrolleri'nin ülkemizde ismi var. Büyüterek sadece ticari bir başarı elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye genelinde yaygın ve modern istasyon ağımız, yakıt tedarikinin güvenliğini sağlayarak aynı zamanda önemli bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Sürdürülebilir ve çevreci istasyon anlayışımızla gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakma sorumluluğunun da bilincindeyiz. Ankara Dikmen Vadi akaryakıt istasyonunun Ankaralı hemşehrilerimizin hizmete sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İstasyonumuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Enerji Grup Başkanı Çağdaş Demirağ ise yaptığı konuşmada, "Bugün Ankara'da 54'üncü istasyonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. 800'ü aşkın istasyonumuzla 7/24 Türk halkına hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnşallah taşıdığımız bu bilinci, markayı, kıymeti her geçen gün çok daha ileriye taşımaya, çok daha değer katmaya ve siz değerli iş ortaklarımızın desteğiyle daha çok büyütmeye de kararlıyız. Bu yolda adım adım ilerliyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin de emeği çok büyük, hepinize teşekkür ediyoruz. İstasyonumuz hayırlı uğurlu olsun. Hepimizin hedefi her zaman markamızla tüketiciyi 7/24 sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir şekilde buluşturmak. Akaryakıt dışında marketimiz, araç yıkama alanımız ve diğer fasilitelerimiz ile vatandaşlarımızın zamanlarını geçirebilecekleri, dinlenecekleri huzurlu ve konforlu bir alan oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri, Türkiye genelindeki 800'ü aşkın akaryakıt istasyonunda sağlığa, emniyete ve çevreye duyarlı bir şekilde hizmet vererek, kaliteli ürünlerini müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Petrolleri'nin 54. İstasyonu Açıldı - Son Dakika

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