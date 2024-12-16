Türkiye, Raylı Sistem Araçları İçin 3 Yeni Fabrika Kuracak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Raylı Sistem Araçları İçin 3 Yeni Fabrika Kuracak

Türkiye, Raylı Sistem Araçları İçin 3 Yeni Fabrika Kuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ bünyesinde 2025-2027 yılları arasında toplam 3 yeni raylı sistem fabrika kurulacağını duyurdu. Eskişehir, Sakarya ve Sivas'ta yapılacak yeni fabrikalarla yerli lokomotif ve tren seti üretiminin artırılması hedefleniyor.

16.12.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve mevcut üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla 3 yeni fabrika kuracaklarını belirterek, " Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikası, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas'ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikası'nın temelini 2025 yılında atacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2027 yılı yatırım programı kapsamında TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli lokomotif ve tren setleri üretim projelerinin geliştirilmesine ağırlık vereceklerini bildirdi. Uraloğlu, "Raylı sistem araçlarımız ile ilgili planlamalarımızı hazırlarken tasarım, proje ve üretim faaliyetlerinde teknik bilgi ve altyapıyı da geliştirerek yerlilik ve milliliği ön planda tutuyoruz. Bu sayede demir yollarında dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

'MODERN VE YERLİ ARAÇLARIMIZI ÇOĞALTIYORUZ'

Türkiye'nin raylı sistemler imalat sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimiyle en büyük temsilcisinin TÜRASAŞ olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin üreten gücü olmak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz milli yük vagonu, milli elektrikli tren setimiz ile çalışmaları devam eden Eskişehir-5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimiz gibi projelerimizle demir yollarında modern ve yerli araçlarımızı çoğaltıyoruz. Bu atılımların kalıcı olması ise en büyük hedefimiz. 2025-2027 yılı yatırım programı kapsamında TÜRASAŞ bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin artırılması için 3 yeni fabrika kuracağız. Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikası, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas'ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikası'nın temelini 2025 yılında atacağız" açıklamasında bulundu.

'TÜRASAŞ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK'

TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli raylı sistem araç üretimlerinin hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Üretim sırasında enerji verimliliğine ve ülkemizin enerji yoğunluğunu azaltma politikasına uygun şekilde çalışmaya dikkat ediyoruz. Bu kapsamda Sivas Bölge Müdürlüğümüzde bulunan fabrikalarımızın çatılarına güneş enerji santrali kurmak için bir proje hazırladık. Bu sayede fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santralleri ile kendi elektriğini üreten, çevreye duyarlı ve rekabetçi üretim için büyük bir adım atacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Raylı Sistem Araçları İçin 3 Yeni Fabrika Kuracak - Son Dakika

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