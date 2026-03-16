Türkiye, Rusya'nın Sebze İhtiyacını Karşılıyor
Türkiye, Rusya'nın Sebze İhtiyacını Karşılıyor

16.03.2026 09:52
Rusya, İran'daki tedarik sorununu Türkiye'den sebze ihracatıyla aştı. Antalya'dan yüksek sevkiyat başladı.

YAŞ sebze meyve ihtiyacının bir bölümünü düşük maliyet nedeniyle İran'dan karşılayan Rusya, ABD ve İsrail'in saldırısı nedeniyle yaşadığı tedarik sorununu Türkiye'den yaptığı ihracatla aştı. Antalya'dan başta domates, biber, salatalık, patlıcan olmak üzere Rusya'ya sebze sevkiyatı hareketliliği yaşandı.

Son 10 yıldır yaş sebze meyve ihtiyacının bir bölümünü İran'dan karşılayan Rusya, ABD ve İsrail'in saldırısı sonrası ürün tedarikinde yaşadığı sıkıntıda rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Rusya ile 2015'teki uçak krizi sonrası durma noktasına gelen yaş sebze meyve ihracatında 10 gündür yeniden hareketlilik başladı.

Düşük maliyeti nedeniyle yaş sebze meyvede çoğunlukla İran'dan alım yapan Rusya'ya son 10 günde Antalya'dan gönderilen ürün sayısı ve miktarı arttı. Üreticiler tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne getirilip, paketlenen sebze ürünleri, kara ve deniz yoluyla Rusya'ya sevk edilmeye başlandı. İhracat gerçekleştiren firmalar, bu ülkeye başta domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebze ürünleri gönderiyor.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, son 10 yıldır Rusya pazarını kaybettiklerini belirtti. Rusya'ya yönelik yeniden hız kazanan ihracatı değerlendiren Akcan, "İran'da üretim maliyetinin ucuz olması nedeniyle Rusya, bu ülkeden alım yapıyordu. Savaştan dolayı İran, Rusya'ya yeterli ürün aktaramadığı için son 10 günde Rusya'ya ihracatımız arttı. Rusya'ya, TIR ve deniz yoluyla ihracat gerçekleştiriyoruz. Domates, biber, salatalık, patlıcan, narenciye, sevkiyatımız arttı" dedi.

Kaynak: DHA

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

09:51
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
