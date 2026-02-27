Türkiye Rüzgar Enerjisinde İkinci Büyük Pazar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Rüzgar Enerjisinde İkinci Büyük Pazar

Türkiye Rüzgar Enerjisinde İkinci Büyük Pazar
27.02.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, rüzgar enerjisinde Avrupa'nın en büyük ikinci pazarı oldu. 2,1 gigavat yeni kurulum yapıldı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, WindEurope raporu ile Türkiye'nin, rüzgar enerjisinde Avrupa'nın en büyük ikinci pazarı konumuna yükseldiğini net biçimde ortaya koyduğunu bildirdi.

Erden, yazılı açıklamasında, bu tablonun Türkiye'nin yatırım ortamı, sanayi kapasitesi ve proje geliştirme kabiliyetinin Avrupa ölçeğinde rekabetçi bir seviyeye ulaştığını gösterdiğini ifade etti.

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün geçen yıl yatırımları ve kurulu gücünü artırmayı sürdürürken, Türkiye'nin bu büyümede kilit ülkelerden biri olarak öne çıktığını belirten Erden, WindEurope verilerine göre Avrupa'da geçen yıl toplam 19,1 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alındığını, Türkiye'nin 2,1 gigavatlık yeni kurulumla Avrupa'nın en büyük ikinci rüzgar pazarı olarak kayıtlara geçtiğine işaret etti.

Erden, rüzgar enerjisinin enerji arz güvenliği ve sanayinin dönüşümü açısından stratejik bir kaldıraç olmaya devam ettiğini kaydetti.

"Rüzgar yatırımlarının önündeki temel kısıt üretim teknolojisi değil, iletim ve bağlantı kapasitesi"

Artık rüzgarda potansiyelin değil, gerçekleşen kurulum hızının ve bu üretimin elektrik sistemine ne kadar sağlıklı entegre edilebildiğinin konuşulduğunu vurgulayan Erden, şu ifadeleri kullandı:

"WindEurope 2025 verileri Türkiye'nin rüzgar enerjisinde Avrupa'nın ikinci büyük pazarı haline geldiğini net biçimde ortaya koydu. Bu tablo Türkiye'nin yatırım ortamı, sanayi kapasitesi ve proje geliştirme kabiliyetinin Avrupa ölçeğinde rekabetçi bir noktaya ulaştığını göstermesi açısından önemli. Türkiye, 2025'te ilave edilen 2,1 gigavatlık rüzgar enerjisi ile yalnızca bölgesel değil, Avrupa ölçeğinde de güçlü bir yatırım ve üretim merkezi olduğunu bir kez daha teyit etti. 2035 için rüzgar ve güneşte ortaya konan 120 gigavat hedefi, her yıl yüksek tempolu ve kalıcı bir net kurulum ihtiyacını zorunlu kılıyor."

Erden, rüzgar enerjisinde bu hızın sürdürülebilmesi için bağlantı kapasiteleri, izin süreçleri ve şebeke yatırımlarının eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Bugün rüzgar yatırımlarının önündeki temel kısıt üretim teknolojisi değil, iletim ve bağlantı kapasitesi. Enerji depolama çözümleri ise elektrik üretim dalgalanmalarının yönetilmesi ve sistemin yüksek yenilenebilir payına uyum sağlaması açısından giderek daha kritik bir rol üstlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İbrahim Erden, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Rüzgar Enerjisinde İkinci Büyük Pazar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar 40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuçlar AK Parti ve CHP geçildi Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
08:37
Sergen Yalçın yine gecelerde Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
08:31
Kulüp tarihine geçecek Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa’da tutabilene aşk olsun
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:59
Yeni trafik cezaları yürürlükte İşte kalem kalem tutarlar
Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
02:55
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 09:37:17. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Rüzgar Enerjisinde İkinci Büyük Pazar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.