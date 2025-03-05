Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanları Iğdır\'da

Ekonomi

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov Iğdır'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev"in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni bugün gerçekleştirilecek. İki ülke Cumhurbaşkanları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirecek. Tören öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov Iğdır'a geldi. Havaalanında karşılanan iki bakan açılış için Iğdır-Nahçıvan sınırındaki Doğalgaz İletim IV. Bölge Müdürlüğü Dilucu Ana Ölçüm İstasyonuna geçecek. - IĞDIR