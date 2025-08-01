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Ekonomi

Türkiye ve Gabon Arasında İşbirliği Fırsatları

Türkiye ve Gabon Arasında İşbirliği Fırsatları
01.08.2025 22:19
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin Gabon ile savunma ve müteahhitlik alanında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Gabon arasında savunma ve havacılık alanında önemli iş birliği fırsatları ve potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Gabon'un 2025 yılında ilan ettiği Kalkınma Programı ve sektörel planlamalara istedikleri ölçüde katkılar sunmaya hazırız. Müteahhitlik sektöründe bugüne kadar 22 projeyi tamamlayan Türk müteahhitlik firmaları, Gabon'da 2,7 milyar dolarlık inşaat işlerini başarıyla bitirdi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye – Gabon İş ve Yatırım Forumu'na katıldı. Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu ile iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Gabon'un 2025 yılında ilan ettiği Kalkınma Programı ve sektörel planlamalara katkılar sunmaya hazırız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Gabon arasında savunma ve havacılık alanında önemli iş birliği fırsatları ve potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Türkiye, artık dünyada savunma sanayi alanında ilk 11 büyük üretici ve ihracatçı ülkeden biri olarak, geçen yıl 7 milyar doları aşkın ihracatı ve bu yılda inşallah 8,5 milyar dolar civarında ihracatı olacak ve 180 ülkeye ihracat yapan bir ülke. Kara, deniz ve hava alanlarının hepsinde üretim kabiliyetimiz ve ihracat kabiliyetimiz bulunmaktadır. Bunun yanında Gabon'un 2025 yılında ilan ettiği Kalkınma Programı ve sektörel planlamalara istedikleri ölçüde katkılar sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Beş yıllık askeri yatırım hamle programını anons ettiler, bu noktada da bu programın gerektirdiği gerekli araçlar ve altyapıları iyileştirme konusunda da katkı vermeye hazırız" açıklamalarında bulundu.

"Türk müteahhitlik firmaları, Gabon'da 2,7 milyar dolarlık inşaat işlerini başarıyla bitirdi"

Türkiye ile Gabon'un ticaretinin daha iyi noktalara ve rakamlara yükselmeyi hak eden bir durumda olduğunu dile getiren Bolat, "Bu anlamda biz de bu 8 anlaşmadan sonra Ticaret Bakanlığı olarak Gabonlu mevkidaşlarımızla beraber siz değerli iş insanlarının katılımıyla aramızdaki ekonomik ilişkileri, ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji, balıkçılık, tarım gibi alanlarda güçlendirmeye hazırız ve bundan sonra çalışmalarımızı hızlandıracağız. Müteahhitlik sektöründe bugüne kadar 22 projeyi tamamlayan Türk müteahhitlik firmaları, Gabon'da 2,7 milyar dolarlık inşaat işlerini başarıyla bitirdi. Gabon'da ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı konut açığına karşı ulusal program çerçevesinde sosyal konut üretimi içinde Türk müteahhitlik firmaları bütün güçleri ile Gabon'un yanında olacaklardır" şeklinde konuştu.

Türk firmaların Gabon'da da önemli işler yapacağının altını çizen Bolat, "Karma Ekonomik Komisyonu'nu uzun bir aradan sonra önümüzdeki yıl içinde mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz. Gabon'daki Türk yatırımlarının artması bizleri sevindiriyor. Türk firmaları 63 milyon dolar değerinde 1500'e yakın istihdamla Gabon'da üretim, istihdam noktasında, Gabon ekonomisine katkı noktasında çalışıyorlar ve bunların hem mevcutların hem de yenilerin Gabon ekonomisine katkıları artacaktır. Aramızda Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalanmış durumda, iç onay prosedürleri en kısa sürede bizim tarafımızdan ve Gabon tarafından tamamlanacak. Böylece yatırımcılar için gerek yatırımlar gerekse vergilendirme noktasında herhangi bir soru işareti kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Türk şirketleri Gabon'da yeni şeyler üretmemizi, inşa etmemizi sağlayacaklar"

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ise "Biz şimdi her iki tarafın da kazandığı, kazan kazan prensibine dayanan yeni bir işbirliği şekli geliştiriyoruz. Aynı zamanda Türk girişimcilere teşekkür etmek istiyorum. Bazı girişimciler halihazırda zaten Gabon'a yerleşmiş durumdalar ve ülkemizin ekonomik gelişimine çok ciddi bir katkı sunmaktalar. Şundan eminim, Türk şirketlerinin kapasiteleri tamamen yerinde. Bizim Gabon'da yeni şeyler üretmemizi, inşa etmemizi sağlayacaklar. Çünkü Türkler inşa eden bir halktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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