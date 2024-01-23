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Türkiye ve İran enerji işbirliğini ele aldı - Son Dakika
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Türkiye ve İran enerji işbirliğini ele aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile enerji işbirliği konularını görüştü. Bayraktar, İran ile olan derin ilişkileri ve enerji alanındaki işbirliğini daha da ileri taşıma kararlılığını vurguladı. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğinin daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve İran enerji işbirliğini ele aldı
23.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:46
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğimizin yeni dönemde daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade ettik."

Kaynak: AA
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