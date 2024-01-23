Türkiye ve İran enerji işbirliğini ele aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğimizin yeni dönemde daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade ettik."