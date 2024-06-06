Enerji Bakanı Bayraktar, Özbekistan ile işbirliklerini değerlendirdi

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbek mevkidaşlarıyla mevcut işbirliklerini geliştirmeye yönelik somut adımları ve yenilenebilir enerji, elektrik altyapısı, enerji piyasalarının geliştirilmesi ile petrol ve doğal gaz alanlarındaki olası işbirliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye- Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı için Ankara'da bulunan Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov, Özbekistan Maden ve Jeoloji Bakanı Babur İslamov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Madencilik alanında mevcutta devam eden işbirliğimizi daha da geliştirmeye yönelik somut adımları ele aldık. Yenilenebilir enerji, elektrik altyapısı, enerji piyasalarının geliştirilmesi ile petrol ve doğal gaz alanlarındaki olası işbirliklerini değerlendirdik."