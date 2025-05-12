Türkiye-Yunanistan Turizm İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Yunanistan Turizm İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Yunanistan Turizm İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'den Yunanistan'a 1,4 milyon, Yunanistan'dan Türkiye'ye 800 bin ziyaretçi bekleniyor.

12.05.2025 13:22
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Türkiye'den tatilcilerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Yunanistan ile turizm ilişkileri hareketlenirken bu yıl Türkiye'den Yunanistan'a 1,4 milyon, Yunanistan'dan Türkiye'ye ise 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşılması bekleniyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından Yunanistan'a ilişkin bir araştırma raporu hazırladı.

Bu yıl Türkiye'den Yunanistan'a 1,4 milyon, Yunanistan'dan Türkiye'ye ise 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşılması öngörüldüğü belirtilen rapora göre, geçen yıl Türkiye'den 1,2 milyon kişi Yunanistan'a tercih ederken, Yunanistan'dan ise 707 bin kişi Türkiye'ye geldi.

Raporda iki ülke arasında turizm ilişkilerinin geliştirilmesi için tanıtım çalışmalarının karşılıklı olarak sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanırken bu kapsamda Türkiye'nin 14-16 Kasım 2025'te Selanik'te düzenlenecek Philoxenia Turizm Fuarına katılmasının yararlı olacağı belirtildi. Ayrıca Yunan ziyaretçiler için en popüler destinasyonların İstanbul, Edirne, Kapadokya, Bursa, Ayvalık, İzmir ve Trabzon olarak sıralandığı kaydedildi.

İki ülke arasında uçak sefer sayıları artmakla birlikte özellikle Atina ve Selanik'ten AB ülkelerindeki ücret seviyelerine yakın low-cost seferlerin başlatılmasının her iki ülkenin turist sayısına önemli katkı yapacağı ifade edilen raporda, son dönemde Skyexpress Havayolları'nın Türkiye ile Yunanistan arasında seferlere başlamasının olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.

Türkiye, Yunan vatandaşlar arasında en çok tercih edilen ikinci ülke

TÜROB raporunda, Türkiye ve Yunanistan'ın sunduğu turizm ürünlerinin birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı kaydedildi.

Özellikle uzak destinasyonlardan turizm talebinin 2 ülkeyi kapsayacak paketlerle pazarlanmasının turizm talebinde önemli katkı yaratacağına işaret edilen raporda, Türk Hava Yolları (THY) ve Star Alliance'ın içerisinde yer alan hava yolu şirketlerinin sunduğu geniş bağlantı imkanları dikkate alınarak, uzun yıllardır konuşulan fakat henüz hayata geçirilemeyen bu konuda ortak adım atılması gerektiği belirtildi.

Raporda özellikle Kapadokya bölgesinde dini grupların ayin için izin süreçlerinin oldukça uzun sürdüğü, izinlerin önceki dönemlerde olduğu üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasının beklendiği hatırlatıldı.

TÜROB raporuna göre, Yunanistan 2024 yılında ağırladığı yabancı ziyaretçilerin 21,8 milyonunu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 14,1 milyonunu ise AB dışı ülkelerden aldı. Türkiye'den ise Yunanistan'ı ziyaret eden 1,2 milyon Türk yaklaşık 1 milyar avro turizm harcaması yaparken, Türkiye, Yunan vatandaşları arasında en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda oldu.

"Karşılıklı tanıtım çalışmaları devam etmeli"

Yunanistan'ın Atina ve Selanik şehirlerinde "GoTurkiye Destination Promotion Event" workshop etkinliğine de değinilen rapora göre, workshop, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonu, Yunanistan Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, Yunanistan Seyahat Acentaları Birliği ve Yunanistan Seyahat Acentaları Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirildi.

Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Prof. Dr. Veli Aydın, TGA Ülke Pazarlama Müdürü Zeynep Üçok Çelikağ, TÜROB Başkanı Müberra Eresin ile FedHATTA-Yunanistan Seyahat Acentaları Federasyonu Başkanı Lysandros Tsilidis'in de katıldığı etkinlikte Türkiye'den otel ve seyahat acentesi temsilcileri ile Yunan seyahat acentesi temsilcileri görüşme yaptı ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, karşılıklı tanıtım çalışmalarının devam etmesi gerektiğine işaret ederken, söz konusu etkinlikte destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Eresin, "İki ülke arasında toplam turizm potansiyeli 3 milyon kişiye yükselebilir. Ancak bu hedefe ulaşım alternatiflerinin etkin olarak kullanılması halinde ulaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Yunanistan Turizm İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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