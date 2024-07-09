Türksat 6A Uydusu Türkiye'nin Haberleşme ve Televizyon Yayınlarını Güçlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türksat 6A Uydusu Türkiye'nin Haberleşme ve Televizyon Yayınlarını Güçlendirecek

Türksat 6A Uydusu Türkiye\'nin Haberleşme ve Televizyon Yayınlarını Güçlendirecek

CAPE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın önemine işaret ederek, "Kendi haberleşmemizi, televizyon yayınlarımızı daha güvenli, daha kaliteli hale getirmiş olacağız." dedi.

09.07.2024 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın önemine işaret ederek, "Kendi haberleşmemizi, televizyon yayınlarımızı daha güvenli, daha kaliteli hale getirmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan, Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde Türksat 6A'nın fırlatılması öncesinde düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.

Türksat 6A'da gelinen aşama nedeniyle hem heyecanlı hem gururlu olduklarına işaret eden Uraloğlu, bu noktaya 10 yıllık süreç sonunda geldiklerini ve geleceği planlamanın tam da böyle bir şey olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türksat 3A'nın üretiminden itibaren Türksat'taki mühendisleri hem üretim hem eğitim aşamalarında yetiştirdiklerini anlatarak, "En son Türksat 5B'nin üretiminde 12 mühendisimizi görevlendirdik ve biz bütün bunların sonucunda bu işi yapabileceğimize inandık. Son 4 yıl da üretim sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bütün testleri yaptık ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye'den buraya uydumuzu yola çıkardık, gönderdik. Yine buradaki bütün ekibimizle beraber bütün testler, denemeler yapıldı ve bugüne geldik." diye konuştu.

"5 milyar insana ulaşmış olacağız"

Uraloğlu, bugüne gelinmesinde birçok insanın emeğinin bulunduğunu bildirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da maddi ve manevi her türlü desteği sağladığını aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığıyla işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "TÜBİTAK Uzay'ımız, ASELSAN'ımız, TAİ TUSAŞ ve Türksat'ımız var. Onun sonucunda dünyada 11 ülkenin yapabildiği uydumuz var. Onu inşallah uzaya göndermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, bunun heyecanı ve gururunu yaşadıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne sağlayacak bize? Öncelikle şunu sağladı, Türk insanı bunu yapabilir ve yaptı, o güveni sağladı. O gururu, o heyecanı bize yaşattı. Onun için gerçekten çok mutluyuz. Hem sivil hem askeri haberleşmemiz çok kıymetli. Orada mutlaka kendimizi daha güvende hissetmemiz gerekir. O güveni bize tekrar tesis etmiş oldu. Mühendislerimizin yazdığı yazılım, yaptığı üretim, imalat, tasarım her şeyiyle beraber 3,5 milyara ulaşan hali hazırdaki 5 uydumuza 6'ncısını ilave ediyoruz ve 5 milyar insana ulaşmış olacağız. Hindistan'ın tamamı, Endonezya, Malezya ve Tayland'ı kapsamış olacağız. Kendi haberleşmemizi, televizyon yayınlarımızı daha güvenli, daha kaliteli hale getirmiş olacağız. Uzaydaki bir uydunun ömrü 15-16 yıldır, sürdürülebilirliğimizi sağlamış olacağız. Yeni teknolojilerle devam ettirmiş olacağız, 42'nci dereceye gidinceye kadar yaklaşık iki aylık sürede 50'nci derecelerde de orada bir yer işgal etmiş olacağız, hak tesis etmiş olacağız."

Yıl sonunda uyduyu tamamen hizmete almış olacaklarına işaret eden Uraloğlu, uzay vatanı bu şekilde korumuş ve sahiplenmiş olacaklarını, bütün İHA, SİHA operasyonlarını daha güvenli şekilde yürütmüş olacaklarını kaydetti.

"Yol haritamız var"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de tüm ekipleriyle, şirketleriyle ve kurumlarıyla birlikte gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Türksat 6A'da yüksek yerlilik oranının yakalandığına dikkati çeken Görgün, "Gerek haberleşme ve görüntüleme uyduları, gerekse takım uyduları ve konumlama sistemleri konularında detaylandırılmış yol haritamız var. Bu yol haritamıza erişebilmek adına gayretle çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada dünyada takdirle karşılanan bir seviyedeyiz. İnşallah uzay alanında da bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde ortaya koyduğumuz birikim, altyapılar, tesisleşme, bunların hepsi yine aynı başarı hikayelerini doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türksat 6A, Türkiye, Türksat, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türksat 6A Uydusu Türkiye'nin Haberleşme ve Televizyon Yayınlarını Güçlendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:49 Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
23:11 Malatya’da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü
22:47 36 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna’yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu 36 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu
20:06 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi Dosya artık Erdoğan’ın önünde Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
00:19 Kapsüle yerleştirildi Türksat 6A için geri sayım Kapsüle yerleştirildi! Türksat 6A için geri sayım
23:33 Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları’nda güreşemeyecek Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek
22:59 Gremio’daki kiralık sözleşmesini fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe’ye geri döndü Gremio'daki kiralık sözleşmesini fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü
22:29 İstanbul’da korkunç olay Başı yük asansörüne sıkışan işçi feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç olay! Başı yük asansörüne sıkışan işçi feci şekilde can verdi
21:42 Adı Beşiktaş ile anılıyordu Immobile’nin kulübü Lazio’dan açıklama var Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var
21:21 Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu Parkinson doktoru, Beyaz Saray’ı 8 defa ziyaret etmiş Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu? Parkinson doktoru, Beyaz Saray'ı 8 defa ziyaret etmiş
21:16 ’’Evde ek iş, evde paketleme işi’’ ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi ''Evde ek iş, evde paketleme işi'' ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 02:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türksat 6A Uydusu Türkiye'nin Haberleşme ve Televizyon Yayınlarını Güçlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement