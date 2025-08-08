TÜRKSAT Model Uydu Yarışması Aksaray'da - Son Dakika
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması Aksaray'da

08.08.2025 13:13
Bakan Uraloğlu, uluslararası katılımla 10. Model Uydu Yarışması'nın Aksaray'da yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın "Yakın Uzay" görevine yönelik etabının 11-15 Ağustos'ta Aksaray'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TÜRKSAT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmaya ilişkin bilgi verdi.

Yarışmanın bu yıl yepyeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKSAT tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan Türksat Model Uydu Yarışması Yakın Uzay görevine yönelik etabı 11-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Genç mühendis adaylarımız için hazırlanan yarışma, artık yalnızca bir model uydu yarışması değil, uzaya açılan bir pencere haline geldi. İlk kez bu yıl, 'Yakın Uzay Yolcusu' kategorisinde geliştirilen uydularımız, yüksek irtifa balonu ile stratosfer katmanına kadar taşınacak. Gençlerimiz artık sadece gökyüzüne değil, uzayın sınırına dokunuyor."

İlk kez üç kategoride yarışılıyor

Uraloğlu, bu yıl yarışmanın ilk kez üç farklı kategoride gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, her biri ayrı bir mühendislik vizyonu gerektiren bu kategorilerle gençlere farklı yetkinlik alanları sunduklarını ve "Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü", "TICOSAT" ve ilk kez hayata geçirilen "Yakın Uzay Yolcusu" kategorileriyle gençlerin hem teknik hem de stratejik düşünme becerilerinin desteklendiğini vurguladı.

Yarışmaya 15'i yurt dışından olmak üzere toplam 429 takımın başvurduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, " Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan genç mühendis adaylarının da katılım göstermesi, bu organizasyonun uluslararası düzeyde bir yetenek havuzuna dönüştüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca yurt içi takımlarımızın, katıldıkları uluslararası Model Uydu Yarışmaları'nda birçok başarılar elde ettiğini de görüyoruz. Türkiye artık sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji geliştiren ve paylaşan bir ülke konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, özellikle "Yakın Uzay Yolcusu" kategorisinin bu yılın en dikkat çeken adımı olduğuna işaret ederek, test faaliyetlerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile yapılan işbirliğiyle başarılı şekilde tamamlandığını kaydetti.

"Türkiye'nin mühendislik birikimi ve uzay vizyonu kazanacak"

Bu görevle çift yönlü haberleşme kabiliyetine sahip model uydu takımlarının uydularıyla, yerde aralarında kuş uçuşu 50 kilometre mesafe bulunacak istasyonları arasında öğrencilerin şifrelenmiş veri paketlerini aktaracaklarını belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu etap, TÜRKSAT'ın özgün şekilde 10. yıl için geliştirdiği, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bir konsepttir. Konsept, yakın uzay ortamından toplanacak sensör telemetri verilerinin yerde bulunan istasyonlara aktarılması ve ayrıca kamera üzerinden alınacak görüntülerin SD kart üzerine kaydedilmesi görevlerini de kapsayacak. Model uydularda yakın uzaya ilk yolculuk diyebileceğimiz yarışmayla gençlerimizin sadece mühendislik değil, strateji, takım çalışması ve ileri düzey sistem tasarımı yeteneklerini de test edeceğimiz çok önemli bir eşik olacak. Genç mühendislerimiz, uzay teknolojilerinde sadece yarışmıyor, adeta sınırları zorluyor. Model Uydu Yarışması'nda artık sınır atmosfer değil yakın uzay. Toplam 2,1 milyon lira ödül verilecek yarışma, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, üretim ve sorumluluk kabiliyetini de artırdı."

Uraloğlu, yarışmada kazananların sadece dereceye giren takımlar değil, Türkiye'nin mühendislik birikimi ve uzay vizyonu da olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Aksaray, Türksat, Eğitim, Uzay

