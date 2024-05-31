Türksat, Türkiye\'nin uydu üretme kabiliyetini kazandı

Ekonomi

EMİRHAN YILMAZ - Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türkiye'nin her türlü uyduyu hızlı bir şekilde üretme kabiliyeti kazandığını belirterek, "Özellikle haberleşmenin, bilginin millileşmesi çok önemli. Türksat kamu bilişiminde de dünyanın en büyük kamu bilişim şirketi olacak." dedi.

Yüksek, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve havacılık sektörünün önde gelen fuarları arasında yer alan AIX 2024'te (Aircraft Interiors Expo-Uçak Kabin İçi Ekipmanları Fuarı), Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Cabin Interior Inc. (TCI), Türksat ve AJet arasında uçak içi internet hizmetleri için işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İmzalanan işbirliğini "çok önemli" olarak niteleyen Yüksek, 3 Türk firmasının global şirketlerin yanında "biz de varız" diyerek yerli ve milli konsepti en üst seviyede tutan bir işbirliğine gittiğini söyledi.

Aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürü de olan Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat'ın global internet hizmeti sağlama anlamında kendini göstereceğini kaydederek, "Daha global bir yapıda bu hizmeti sunmak üzere Türksat'ın bütün yapılanmasını ve planlarını bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu anlamdaki hizmeti yerine getirirken, bunları da gerek anten projeleriyle, gerek modern projelerle destekleyerek donanımsal olarak da milliliği ön plana çıkarmak suretiyle bu yapıyı kalıcı ve sürdürülebilir bir hale getirmek." diye konuştu.

Yüksek, Türksat'ın, Türkiye'nin stratejik bir şirketi olduğunu zaten defalarca gösterdiğini belirterek, şirketin hem askeri hem de sivil anlamda, internet ve yayıncılık alanında global aktörlerden olduğunu vurguladı.

"Uydu yönetimiyle ilgili konseptleri gençlerin erişebileceği noktaya getireceğiz"

Kemal Yüksek, uydu sektöründe hem üretim hem hizmet sunma hem de uydu yönetimiyle ilgili konseptleri gençlerin erişebileceği noktaya getirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Bu çerçevede üniversitelerde veya Türksat altında özellikle uyduya ait eğitimlerin gerçek anlamda kaliteli içeriklerle verilebileceği geçerli global sertifikalar üretme çalışmasını başlattık. Çok yakında gençlerimizle bunları buluşturacağız. Dolayısıyla bilgisiz ilerleme ve teknoloji olmuyor." diye konuştu.

Yerli üretim 6A uydusunun temmuzda uzaya fırlatılacağını dile getiren Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece 6A uydumuzu filoya dahil edeceğiz. Bu bizim için de yine bir dönüm noktası. Ama bunun devamı gelecek. Projelerimiz, planlarımız bu çerçevede sektördeki kabul edilirliğimiz çok iyi düzeyde. Tabii bunu Türkiye'ye büyük Türkiye vizyonuna yakışacak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ulaşacağımız hedeflerde hem stratejik hem de ticari bir şirket olarak varlığımızı sürdüreceğiz inşallah."

"Haberleşmenin, bilginin millileşmesi çok önemli"

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek, Türkiye'nin her türlü uyduyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve özel şirketlerin işbirliğiyle hızlı bir şekilde üretme kabiliyeti kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu, bizim teknolojik bağımsızlığımız için çok kritikti. Özellikle haberleşmenin, bilginin millileşmesi çok önemli. Biz de Türksat'ta bunu yapacağız. Türksat kamu bilişiminde de dünyanın en büyük kamu bilişim şirketi olacak. Ülkelere hem haberleşmeyi hem yazılımsal kamu bilişimini ihraç eden büyük bir şirket olarak inşallah çok kısa sürede Türksat'ı bu rolünde de görmüş olacağız."

Yüksek, gençlere temel eğitimlerine ağırlık vermelerini tavsiye eden Yüksek, şu önerilerde bulundu:

"Neticede bilgisiz ilim olmaz. Biz teknolojide gerçekten teknolojide ayırt edici bir şeyler yaptıktan sonra dünyada lider olabilirsiniz. Bu çerçevede özellikle temel eğitimlere çok ağırlık vermelerini öneriyorum. Matematik, fizik, kimya, malzeme bilimi, gen bilimi bunlar çok kritik teknolojiler. Mesela burada konuşulan düz antenler. Düz antenlerle verilerin uydulardan alınması üzerine hala çalışmalar devam ediyor. Şimdi buralarda özellikle görüyoruz, Togg'da görüyoruz. Elektrikli araçların enerji saklayabilme kabiliyetlerinin artırılması yönünde çalışmalar var. Bunların hepsi temel bilimlerle olabilecek şeyler. Yeni uçak teknolojileri, işte Akıncı'yı görüyoruz. Aynı şekilde Kızılelma çok önemli bizim için, bunları görüyoruz."

Prof. Dr. Kemal Yüksek, bunların hepsinin bir teknolojik birikimle olabileceğini kaydederek, gençlerin bu temel bilimlere ağırlık vermeleri gerektiğini, bu sayede ayırt edici ve taklit edilemeyen lider ürünler üretebileceklerini söyledi.

Bu noktada Türksat olarak üzerlerine düşen görevlerden bahseden Yüksek, şöyle konuştu:

"Üzerimize düşen nedir? Uydu teknolojilerinin öğretilmesi. Bu anlamdaki know-hub'ın gençlere ulaştırılması. İnşallah 5-6 ay içinde biz bunu hem üniversitelerimize hem sektöre hem de gönül coğrafyamızdaki ülkelere çok dilli olarak ulaştırabilecek bir kıvama getireceğiz. Özellikle burada gençlerimize tavsiyem; temel bilimlere mutlaka ağırlık versinler, hangi konuda çalışırlarsa çalışsınlar temel bilimlerdeki uzmanlık ve yetkinlik olmadan bu anlamda baskın teknolojileri üretmemiz mümkün değil."