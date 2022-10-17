- Tütüncüler köyünde tekrardan tütün ekimlerine başlandı

Meşhur Pazar Purosunun tütünleri tekrardan ekiliyor

RİZE - Bir zamanlar tüm Türkiye'de meşhur olan Rize'nin Pazar ilçesinde yetiştirilen Puro tütünlerinin ekimlerine tekrardan başlandı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler köyünde bir zamanlar tüm Türkiye'de meşhur olan Puro tütünün ekimleri çayın başkentinde son ekicilerin de gelir sağlayamadığından ötürü vazgeçmesi ile son buldu. Geçmiş yıllarda Dünya'nın çeşitli ülkelerine bile ihracatı yapılan Puroların tütünleri ekilmeyince günümüzde artık satımı da gerçekleştirilemiyor. Geçmiş yıllarda Tütüncüler köyünde üretimi sona eren Puro Tütünü tekrardan ekilmeye başlandı. Pazar ilçesinde dikilen tütünler içinde halk, Puro Tütününün coğrafi işaret alması için talep de bulunuyor.

"Sadece ilçemizde yetiştirilen ürünün coğrafi işaret alması talebinde bulunduk"

Pro tütününün coğrafi işaret alması için talep de bulunduklarını belirten köy sakinlerinden Nahit Ağırbaş, "Türkiye'de sadece ilçemizde 20-25 köyünde yetiştirilen Pazar Purosu tütünü 30 yıldır üretimi durdurulmuştu. Desteklemenin az olduğundan vatandaş ekmedi. Çaya daha çok ağırlık verildi. Tütün tarımı terk edilmişti. Biz bunu muhafaza etmek için tohumunu sakladık. Bu tütünün tohumunu çimlendirmek biraz zor. Ben bunu çimlendirdim. Bu yılda fakülteye fide olarak verdim. Türkiye'de sadece ilçemizde yetiştirilen ürünün coğrafi işaret alması talebinde bulunduk. Eğer köylünün bu tarımı yapması için uygun bir fiyat verilirse üretime geçebilirler. Artık yaş ortalaması 70'in üstünde olan üreticilerimiz tütünle ilgili bilgilerini kendileriyle beraber toprağa taşıyacaklar. Genç nesiller puro tütününü tanımıyor. Yetiştirilmesi konusunda bilgileri de yok. Eğer bu tütünleri özel sektör veya devlet alım yapacaksa kurutma hangarları kurması gerekecek. Hem ilçemizin hem de ülkemizin tütünden alacağı gelir yüksek olur" ifadelerini kullandı.

"Eğer ilçemizde bu tekrardan üretilebilirse insanımız gelir elde edebilir"

İlçede tekrardan üretimi yapılırsa vatandaşların gelir sağlayabileceğini söyleyen Ağırbaş, "Deneme amaçlı tütünü tekrardan diktik. Deneme amaçlı yaptığımız için suni gübre yok. Tamamen doğal olarak yetiştirdik. Bir araştırma yapılırsa zaten herkes öğrenir. Puro tütünün piyasa değeri çok yüksek. Bu tütünün gümüşle eşdeğer olduğunu söylediler. Gümüşün gramı ne kadarsa Puronun da fiyatı o kadar edermiş. Puro tütünü sigara kadar zararlı değil. Bu ürünün tüketicileri çok. Eğer ilçemizde bu tekrardan üretilebilirse insanımız gelir elde edebilir. Bizim yapmak istediğim zaten bu geni muhafaza etmek. Bölgemizde Tütün yetiştirilirken Pazar Purosu etiketi altında bütün dünyaya ihraç edilirdi. İsim yapmış bilinen bir türdü" şeklinde konuştu.

"Puro tütününden kanser ilacı yapıldığını duyduk"

Puro tütünü kanser tedavisi için kullanılacak bir ilacın yapımında kullanılacağını ifade eden, Ağırbaş, "Bugün bir arkadaşımız aradı. Puro tütününün kanserde ilaç olarak kullanılacağını söyledi. Bende şaşırdım. Dedim ki bende kanser hastasıyım. Böyle bir şey varsa bende kullanayım dedim. O arkadaşa tütünlerden ayırdım. Gürcistan'dan alınan bilgilere dayanarak Puro tütününden kanser ilacı yapıldığını duyduk" dedi.