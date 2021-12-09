Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!

Son dönemde gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış sonrası marketlerdeki etiketler sürekli değişiyor. Markete her gittiğinde şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, etiketlerdeki değişim hızına ayak uyduramıyor.

TUVALET VE HAVLU KAĞIDA OKKALI ZAM

Son zam ise tuvalet kağıtları ve havlu kağıtlarda yaşandı. Tuvalet ve havlu kağıdında yaşanan fiyat artışı sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Birçok vatandaş gelen okkalı zamma tepki gösterdi.

ZAM ORANI YÜZDE 100'LERİ AŞTI

Zam sonrası ünlü bir markanın 32'li tuvalet kağıdı 97,50 TL'den 131,50 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdı 66,90 TL'den 90,25 TL'ye yükseldi. Aynı markanın 6'lı havlu kağıdı 25,75 TL'den 53,90 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 100'leri aştı.

İşte zamma tepki gösteren vatandaşlardan bazılarının paylaşımları: