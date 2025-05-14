Ukrayna, Batı Akdeniz İhracatında İlk Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Ukrayna, Batı Akdeniz İhracatında İlk Sırada

BAİB, Ukrayna'ya 83,5 milyon dolarlık ihracat yaparak 2023'te en fazla ihracat yaptıkları ülke oldu.

14.05.2025 11:35
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) bu yıl yapılan ihracatta, savaşa rağmen 83,5 milyon dolarla Ukrayna ilk sırada yer aldı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin ihracatının 1 Ocak-12 Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyar doları aştığını söyledi.

Bu yıl 2 milyar 750 milyon dolarlık bir ihracat hedefi belirlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu rakama ulaşmak için emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Bölgedeki 1734 firmanın 149 ülkeye 375 ürün grubunda 3 binin üzerinde ürün sattığını anlatan Çavuşoğlu, "10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 24'e, 1 milyon doların üzerinde ihracatımızın olduğu ülke sayısı da 79'a çıktı." dedi.

En fazla ihracat yaptıkları ülkeler sıralamasında bu yıl önemli değişiklikler yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, "İhracatta Ukrayna ön plana çıkıyor. Savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'ya ihracatta çok zorlanmıştık, ciddi düşüşler yaşadık. Bir yıl boyunca çok mücadele ettik, eski düzeylere çıktık hatta Ukrayna en fazla ihracat yaptığımız ülke oldu." diye konuştu.

Rusya üçüncü sırada

Çavuşoğlu, ihracatta büyük ölçüde düşüşün yaşandığı Ukrayna ve Rusya'nın bu yıl en fazla satış yapılan ilk 3 ülke arasında yerini aldığını belirterek, geçen yıl ilk sırada bulunan Almanya'nın ikinci olduğunu, Rusya'nın da üçüncü sıraya yerleştiğini bildirdi.

Ukrayna'ya 1 Ocak-12 Mayıs'ta 83,5 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini aktaran Çavuşoğlu, geçen yıl aynı dönemde bu rakamın yaklaşık 56 milyon dolar seviyelerinde olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya bu süreçte en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, ürün olarak ise ağırlıklı olarak domates, hıyar ve biber gönderildiğini belirtti.

Savaşa rağmen Ukrayna'ya ihracatın artmasında firmaların da önemli gayretleri bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 1-2 aydır, savaşın hızının kesilebileceği ve barış ortamının gelebileceğini düşünerek firmalarımız bağlantı kurmaya başladılar. Bunların da meyvelerini almaya başladık. İhracatımız ciddi seviyelere ulaştı. Eğer barış ortamı sağlanırsa sadece gıdada değil, inşaat gibi farklı sektörlerde de yol alacağımızı ve ihracatımızın daha da artacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ukrayna, Batı Akdeniz İhracatında İlk Sırada - Son Dakika

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