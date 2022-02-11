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Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi - Son Dakika

Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi

11.02.2022 23:27

Rusya-Ukrayna krizinde savaşın giderek sık dillendirilmesi ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda altının ons fiyatı 1860 dolara yükselirken gram altın da 810 lira oldu. Ayrıca petrol fiyatları da yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi.

Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda deprem etkisi yarattı.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de zorunlu olmayan personele Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD, İŞGAL İÇİN TARİH VERDİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını ifade etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Brent petrolün varili, bugün saat 22.08 itibarıyla yüzde 3,5 artışla 94,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4 yükselişle 93,5 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ALTIN FİYATLARI DA ARTIYOR

Öte yandan altın fiyatları ise artan enflasyon endişelerinin ardından artış gösterdi. Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı yüzde 1,33 artarak 1.860 dolar seviyesine yükseldi.

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etmişti.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) martta 50 baz puan faiz artırma ihtimali artmıştı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi - Son Dakika
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