Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık? - Son Dakika

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Bayraktar SİHA'ların tek başına kullanılmasının çok büyük anlamı bulunmuyor. Bu yüzden Bayraktar SİHA'larda kullanılan Roketsan Mam-l ve Mam-c akıllı mühimmatlarının da Ukrayna'ya satışının yapıldığı belirtilen haberde; Türkiye'den Ukrayna'ya satılan askeri malzemeler arasında Aselsan tarafından üretilen yazılım tabanlı telsizlerin de olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Rus hesapları tarafından paylaşılan Ukrayna'ya ait ele geçirilen silahların gösterildiği bir videoda Aselsan telsizleri de dikkat çektiği belirtilen haberde şu bilgiler de yer aldı:

Aselsan, 2017 yılında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin telsiz ihtiyacını karşılamak için açılan ihaleyi kazandı.

Bu kapsamda sadece piyade tarafından değil aynı zamanda modernize edilen T-64 ile T-72 tanklarında kullanılan telsizleri de tedarik etti.

ORTAK İŞLER DE VAR

Ayrıca Ukrayna tarafından geliştirilen Skiff ATGM için termal kameralı nişangahın da Aselsan tarafından verildiği belirtildi. Bu işbirliğinin sonucu olarak Türkiye-Ukrayna ortak üretimi tanksavar füze fırlatma sistemi "Serdar" adlı sistem 2019 yılında geliştirildi.

UKRAYNA İÇİN SAVAŞ GEMİSİ DE YAPIYORUZ

Türkiye ile Ukrayna arasında denizde de askeri işbirliği mevcut. Ukrayna ile yapılan anlaşma kapsamında üretimine başlayan Milgem Ada sınıfı korvetin kızağa konma töreni 7 Eylüm 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenmişti.

İlk geminin inşasının 2023'te bitmesi beklenirken toplamda 4 adet üretileceği ancak diğer 3'ünün yapımının Ukrayna'da gerçekleştirileceği öne sürüldü.

TİHA MOTORU UKRAYNA'DAN

Sattığımız kadar Ukrayna'da aldığımız ürünler de var. Ukrayna özellikle Türkiye'ye kimi sistemlerin motorunun temin edilmesi aşamasında önemli destekler sunuyor. Baykar Makine tarafından geliştirilen Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) motoru Ukrayna'dan geliyor. TİHA'larda Ukrayna yapımı Al-450T Turboprop motoru kullanılıyor.

Haberde Türkiye'nin 2020 yılı içerisinde Ukrayna'da Rus yapımı S-125 Hava Savunma Füze Sistemi tedarik ettiği bilgisi de yer aldı.

RADAR DA ALDIK

2020 içinde Ukrayna'nın Türkiye'ye NPE Aerotechnics-MLT firması üretimi olan 2 adet Ural ve KrAZ şasili MARS-L ve aynı sayıda KrAZ şasili P-180U radar sistemlerini ihraç ettiği de belirtilen haberde; son olarak 2021 yılında Türkiye'nin elinde olan Rus yapımı Mi-17 helikopterlerinin bakımının sağlanması için Türk THK Teknik A.Ş. ile Ukraynalı Ukrspetsexport temsilcileri arasında Türkiye'de bir bakım merkezi kurulması için anlaşmaya varıldığına da dikkat çekildi.