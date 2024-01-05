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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gediz Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gediz Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, imar uygulamaları yapılan ve bütçeye ek kaynak olmadan çalışmaya hazır hale getirilen Gediz Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, bütçeye bir kamulaştırma yükü eklemeksizin projenin hazırlanması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gediz Kavşağı\'nda İncelemelerde Bulundu
05.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 14:59
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, imar uygulamaları yapılan ve bütçeye ek kaynak olmadan çalışmaya hazır hale getirilen Gediz Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, bütçeye bir kamulaştırma yükü eklemeksizin projenin hazırlanması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Gediz Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na Vali Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti

Bölgede çalışmaların hızla başlaması için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Büyükşehir Belediyemizle Şehzadeler Belediyemizle genel anlamda bir uyumumuz var. Büyükşehir Belediyemiz burada gerekli imar çalışmalarını yaparak, burada bütçeye bir kamulaştırma yükü eklemeksizin işbirliği içerisinde projeyi yaptık. İnşallah ihale sürecini başlatıyoruz, hızlıca inşallah başlayarak, bitireceğiz. Hem Karayollarındaki arkadaşlarımıza hem de Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da beraberce inşallah takipçisi oluyoruz" dedi.

Başkan Ergün'den Bakan Uraloğlu'na teşekkür

Bakan Uraloğlu'na teşekkür eden ve proje hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Zaten yıllardan beri siz de bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Eski Bölge Müdürü olmanız hasebiyle konuya yabancı değilsiniz. Projenin üzerine de eklediniz. Son eklentileri de yapmak suretiyle çok daha kullanılabilir bir noktaya döndü. Bu da sizin sayenizde oldu Sayın Bakanım. Ben de Manisalılar adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kesintisiz ulaşım sağlayacak

Kavşağın teknik detayları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Söz konusu kavşağımız; Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa- İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa- İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu- Uşak Yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkanı da sunmuş olacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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