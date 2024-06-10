Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Slovenya\'nın Filistin\'i tanımasını takdir etti

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın 4 Haziran'da Ulusal Meclisi'nde alınan kararla Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin adil ve kalıcı çözümüne destek vermesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen, Slovenya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki ilişkilerin, Slovenya'nın bağımsızlığını ilan ettiği ilk günlerden bu yana daima dostane olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğini üstlenmesi münasebetiyle de Slovenya'yı tebrik eden Uraloğlu, "Bu önemli görevi yürüten Slovenya'nın 4 Haziran'da Ulusal Meclisi'nde alınan kararla Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin adil ve kalıcı çözümüne destek vermesi takdire şayandır." dedi.

Ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda artan bir ivmeyle geliştiğini dile getiren Uraloğlu, "İkili ticaret hacmimiz 2023 itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı her geçen yıl daha da artıracağız. Slovenya'daki Türk yatırımları mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin en somut göstergeleridir." diye konuştu.

Uraloğlu, ulaşım alanında güçlü bağlantılara sahip olmanın giderek daha kritik bir konu haline geldiğini ifade ederek, stratejik konumları dolayısıyla Türkiye ve Slovenya'nın bu alandaki işbirliğinin de özel önem taşıdığını vurguladı.

Türk müteahhitlik firmalarının Slovenya'da Karavanke Tüneli ve Koper-Divaca Demir Yolu gibi altyapı ve ulaştırma alanında stratejik öneme sahip projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Uraloğlu, "Özellikle firmalarımızın üstlendiği kara yolu, demir yolu, tünel ve liman projeleri Slovenya'nın ulaşım ağının gelişmesine önemli katkıda bulunuyor. Bu alanda şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını arttırmasını teşvik ederek birlikte yeni açılım ve projeler yapabiliriz. Verimli işbirliğimizi taşımacılık alanında da daha ileriye götürebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.