Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Slovenya'nın Filistin'i tanımasını takdir etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Slovenya'nın Filistin'i tanımasını takdir etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Slovenya\'nın Filistin\'i tanımasını takdir etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın Filistin devletini resmen tanıyarak adil ve kalıcı çözüme destek vermesini takdir etti. Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resmi resepsiyonda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve ticari bağların da arttığını belirtti. Ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarının Slovenya'da gerçekleştirdiği altyapı ve ulaştırma projelerinin ülkenin ulaşım ağının gelişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

10.06.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın 4 Haziran'da Ulusal Meclisi'nde alınan kararla Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin adil ve kalıcı çözümüne destek vermesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen, Slovenya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki ilişkilerin, Slovenya'nın bağımsızlığını ilan ettiği ilk günlerden bu yana daima dostane olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğini üstlenmesi münasebetiyle de Slovenya'yı tebrik eden Uraloğlu, "Bu önemli görevi yürüten Slovenya'nın 4 Haziran'da Ulusal Meclisi'nde alınan kararla Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin adil ve kalıcı çözümüne destek vermesi takdire şayandır." dedi.

Ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda artan bir ivmeyle geliştiğini dile getiren Uraloğlu, "İkili ticaret hacmimiz 2023 itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı her geçen yıl daha da artıracağız. Slovenya'daki Türk yatırımları mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin en somut göstergeleridir." diye konuştu.

Uraloğlu, ulaşım alanında güçlü bağlantılara sahip olmanın giderek daha kritik bir konu haline geldiğini ifade ederek, stratejik konumları dolayısıyla Türkiye ve Slovenya'nın bu alandaki işbirliğinin de özel önem taşıdığını vurguladı.

Türk müteahhitlik firmalarının Slovenya'da Karavanke Tüneli ve Koper-Divaca Demir Yolu gibi altyapı ve ulaştırma alanında stratejik öneme sahip projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Uraloğlu, "Özellikle firmalarımızın üstlendiği kara yolu, demir yolu, tünel ve liman projeleri Slovenya'nın ulaşım ağının gelişmesine önemli katkıda bulunuyor. Bu alanda şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını arttırmasını teşvik ederek birlikte yeni açılım ve projeler yapabiliriz. Verimli işbirliğimizi taşımacılık alanında da daha ileriye götürebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Filistin, Slovenya, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Slovenya'nın Filistin'i tanımasını takdir etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:36:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Slovenya'nın Filistin'i tanımasını takdir etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement