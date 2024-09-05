Türkiye, Denizcilikte Küresel Bir Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, Denizcilikte Küresel Bir Lider Olmayı Hedefliyor

Türkiye, Denizcilikte Küresel Bir Lider Olmayı Hedefliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye'nin denizcilikte bölgesel ve küresel bir öncü olmasını hedeflediklerini açıkladı. İzmir'deki Deniz Ticaret Odası ziyaretinde, Türkiye'nin güçlü denizcilik altyapısını ve yeni düzenlemeleri vurgulayan Ünüvar, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyümeyi dengeleyerek, deniz ticaretinde uluslararası rekabette geri kalmamak için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

05.09.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İzmir'deki temasları kapsamında Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret eden Ünüvar, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve üyelerle görüştü.

Durmuş Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deniz ticaret filosu, 217 uluslararası limanı, 1 milyonun üzerinde amatör denizcisi, yerli ve milli askeri gemileri ve güçlü donanmasıyla bir deniz ülkesi olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak topluma ve doğaya karşı sorumlulukları her zaman önceleyen, ekonomik büyümeyle çevresel sürdürülebilirliği dengeleyen bir anlayışla denizciliğin her alanındaki gelişmeleri takip ettiklerini aktaran Ünüvar, 9 Temmuz'da denizcilik sektörüne ilişkin yeni düzenlemelerin yasalaştığını hatırlattı.

Bu kanunla gemilere verilen hizmetlerin tavan ve taban ücretleri ve kılavuzluk, römorkörcülük ve demirleme ücretlerini belirleme ve tahsilat yetkisinin Bakanlık tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığını aktaran Ünüvar, ticari gemilerin saldıkları sera gazı için emisyon ticaret sisteminin de yine bu yasayla kurulduğunu kaydetti.

Ünüvar, sistemde oluşturacak fonla denizcilik sektörünün destekleneceğini, AB'nin 1 Ocak 2025'den itibaren uygulamaya koyacağı sistematiğin benzerini kuracaklarını, Türk denizcilik sektörünün bu rekabette geri düşmemesini sağlayacaklarını söyledi.

Dünya ticaretinde kuzey-güney koridorlarının önemini artırdığını, bu anlamda Türkiye'nin içinde olmadığı bir koridorun hayata geçemeyeceğini bildiren Ünüvar, "Ülkemizin dünya deniz ticaretinden aldığı payı arttırmak ve denizciliğin her alanında lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşması için gerekli adımları hep beraber atacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer.' sözünden hareketle ve Mavi Vatan'ımıza 'masal' diyenlere inatla Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi, bölgesel ve küresel düzeyde milli ülkümüz olan denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yürüttükleri çalışmalar ve denizcilik sektörüyle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda söz alan İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle balıkçıların 1 Eylül'de denize açıldığını ancak İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin tüketicileri tedirgin ettiğini ve bu nedenle balık satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Durmuş Ünüvar, Yusuf Öztürk, Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, izmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Denizcilikte Küresel Bir Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 04:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Denizcilikte Küresel Bir Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement