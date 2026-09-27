Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da açıklamalarda bulundu: - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da açıklamalarda bulundu:

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- "(Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Çerkezköy ile Kapıkule arasını önümüzdeki ay içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız. Halkalı ile Çerkezköy arasını da inşallah önümüzdeki sene açacağız" (Sarıyer-Kilyos Tüneli) İnşallah bu sene sonu itibarıyla açmış olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İnşallah onun Çerkezköy ile Kapıkule arasını önümüzdeki ay içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul Güngören'de çeşitli programlara katılan Uraloğlu, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu buluşmalarda illeri ve ilçeleri ziyaret ettiklerini, hem vatandaşlar hem de teşkilat mensupları ile buluştuklarını söyledi.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı kapsamında koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen durum, sahada bilmemiz gereken bir şey var mı gibi konulara bakıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin sadece ülkemizde değil, bütün coğrafyada ne kadar olumlu etkilerinin olduğunu da esasında hep beraber görmüş oluyoruz. Yani dolayısıyla sadece günü, kısa vadeyi, orta vadeyi kurtaran değil, uzun vadeyi planlayan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'de sadece bizi değil vicdan sahibi herkesi, dili, dini, inancı ne olursa olsun duygulandıran bir konuşma yaptı. Biz de teşkilatlarımızla beraber Cumhurbaşkanımızın sırtından bir nebze yük alabilir miyiz, vatandaşımıza bir nebze dokunabilir miyiz onun gayretindeyiz."

"Sarıyer- Kilyos Tüneli'ni sene sonu itibarıyla açmış olacağız"

Bakan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarına ilişkin bir soru üzerine, şehir içi raylı sistem yatırımlarının ilgili belediyelerin sorumluluğunda bulunduğunu ancak burada projelerin onaylanması, fizibilitesine karar verilmesi gibi süreçlerde otoritenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "İlgili belediye projenin Bakanlığımız tarafından üstlenilmesini isterse Cumhurbaşkanımızın takdiriyle biz üstleniriz. Elbette ulusal ağları ve ulusal ağlara bağlantıları biz yapıyoruz." diye konuştu.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatlarını ve Marmaray'ı kendilerinin üstlendiğini anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul'da 380 kilometre civarında raylı sistem var. Bunun 160 kilometreden fazlasını biz hayata geçirdik. Bir kısmını biz, bir kısmını da belediye işletiyor. İstanbul'da toplamda 1000 kilometre metroya ihtiyaç var. İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Elbette orada yapılması gerekenler var. Onları yapmaya devam edeceğiz. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim. Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin devam ettirilmesiyle ilgili... O tüneli inşallah bu sene sonu itibarıyla açmış olacağız. Bu aslında tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz."

"İstanbul'a 600 kilometre daha metro gerekiyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, devam edenlerle birlikte İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunun 400 kilometre civarında olduğunu belirterek, kente 600 kilometre daha metro lazım olduğunu vurguladı.

Bu yatırımların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanması gerektiğini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elbette bize düşen görevleri üzerimize alıyoruz. Mesela Ümraniye-Beykoz metro hattı. O bizim gündemimize geldi, Cumhurbaşkanımıza arz ettik, o da takdir etti ve onu sorumluluğumuza aldık. Biz 'İstanbul'un metro anlamında şöyle bir ihtiyacı var ve biz bunu yapıyoruz' deme yetkisine sahip değiliz ama gelen talepleri de kesinlikle değerlendiriyoruz. Bosna Bulvarı-Çamlıca Camisi-Ümraniye Spor Köyü'ne kadar devam eden bir metro hattımız var. Onu inşallah biz tamamlayacağız."

"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde de çalışmaların sürdüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar giden yüksek hızlı tren hattımız var. İnşallah onun Çerkezköy ile Kapıkule arasını önümüzdeki ay içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız. Halkalı ile Çerkezköy arasını da inşallah önümüzdeki sene açacağız. Dolayısıyla bakanlık olarak gerek kendi sorumluluğumuzla gerekse de yerelden gelen talepler noktasında her türlü işbirliğine açık olduğumuzu İstanbul'umuz ve 81 ilimiz için özellikle belirtmek isterim."

Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıİstanbulSarıyerHalkalıEkonomiKilyosUlaşımSon Dakika

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