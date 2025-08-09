Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nevşehir\'de konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak 509 tarihi köprünün restorasyonunu tamamlayarak kültür mirasına kazandırdıklarını söyledi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Avanos Köprüsü'nün açılış törenine katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun medeniyetlerin beşiği, kültürlerin buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen tarihi köprüyü hizmete sunmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Uraloğlu, kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu belirtti.

Tarihi değer taşıyan yapıları koruyup restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Bakanlık olarak çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. Ayrıca bu çalışmalarımız, aynı zamanda turizmden ekonomiye, sosyal hayattan kültürel zenginliğe kadar pek çok alanda ülkemize katkı sağlayan önemli adımlardır. Bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 509'u buldu. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tarihi Avanos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu. 1900 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen ve 1982'de 'korunması gerekli kültür varlığı' olarak tescil edilen tarihi Avanos Köprümüz, 152 metre uzunluğu ve 11 kagir ayağıyla Avanos'un tarihine tanıklık eden bir abide. Özgün ahşap döşemesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan yangın sonrası 1925'te betonarme tabliye ile yenilenmiş ancak zamanla artan trafik yükü ve yıpranmalar, köprümüzün aslına uygun bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. Biz de yaptığımız restorasyon çalışmasında, köprünün taş ayaklarını titizlikle sağlamlaştırdık."

Nevşehir'e 23 yılda 15 milyar 129 milyon liralık ulaşım yatırımı

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'de AK Parti iktidarından önce 87 kilometre olan bölünmüş yolun, 307 kilometreye çıkarıldığına dikkati çekerek, "Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana 15 milyar 129 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik." dedi.

Nevşehir'in çevre iller ve ilçelerle bağlantı yollarında da bugüne değin önemli projelerin tamamlandığına değinen Uraloğlu, Nevşehir Çevre Yolu'nun yapılması için de çalışmaların başlatılacağını ifade etti. Uraloğlu, 2026 yılının ilk çeyreğinde çevre yolu ihalesinin yapılacağını belirtti.

Kapadokya Havalimanı yolcu kapasitesi 2 milyona yükseltiliyor

Bakan Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'nda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve terminal binası inşaatının tamamlanmasıyla yolcu kapasitesinin artacağını söyledi.

Havalimanının 2024'te rekorlar kırdığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"16 bin 772 uçuşla yaklaşık 722 bin yolcu taşındı. Bu da 2023'e kıyasla yüzde 28'lik bir artış demek. Bu yıl da temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 402 bin yolcu ağırladık. Havalimanımızın yıllık 700 bin olan yolcu kapasitesi bu bölgeye yetmiyor. Bu kapsamda bölgedeki hava yolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanmasıyla mevcut havalimanımızın hizmet kapasitesi ve kalitesini arttıracak çalışmaları da başlattık. Mevcutta 3 bin 616 metrekare olan terminal binamızı yaklaşık 3 kat büyüterek 10 bin 650 metrekareye çıkarıyoruz. Böylece yılda 700 bin yolcu olan mevcut kapasite de 2 milyon yolcuya yükselecek. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile havalimanımız Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek."

Törende, Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Kazım Güzel'in duasının ardından açılış kurdelesi Bakan Uraloğlu ve katılımcılar tarafından kesildi.