Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT uydularının kapsama alanıyla 3 kıtaya eriştiğini, 111'den fazla ülkeye hizmet verdiğini belirterek, "Kritik ve askeri haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılayacak TÜRKSAT 7A'yı yüzde 80 yerlilikle üretecek ve 2031'de hizmete alacağız." dedi.

Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, hayata geçirilen 274,2 kilometrelik banliyö hatlarıyla şehir içi ulaşımın ana omurgasını güçlendirdiklerini söyledi.

Banliyö hatlarına ilaveten İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya'da hayata geçirdikleri metro ağırlıklı projelerle 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduklarını anımsatan Uraloğlu, İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi-Belediye Tramvayı'nda proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonuyla vatana ve millete hizmet sunduklarını belirterek, "Yıl içinde 292 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hizmette olan??????? 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağının 2 bin 282 kilometresini kamu kaynaklarıyla, 1566 kilometresini ise kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle hizmete sunduklarını anlatan Uraloğlu, "KÖİ projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu tutar, kara yolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle daha finanse edebilir, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız. Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zeka destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, uluslararası taşımacılıkta belgeleri dijital ortama taşıdıklarını, elektronik geçiş belgelerini 7 ülkede kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Ankara'daki Ana Yönetim Merkezi ile akıllı ulaşım sistemleri merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik 5G destekli bir test ve uygulama koridoru, Ankara'da otonom sürüşe yönelik 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruyoruz. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli, Kınalı-Malkara, Antalya-Alanya, İskenderun-Topboğazı ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu projelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Ankara'ya bağlayarak İstanbul ile başkentimiz arasında yüksek standartlı, kesintisiz bir otoyol bağlantısı daha kuracağız. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresi kara yolu ile yaklaşık 3 saate inecek."

"İHA trafiğini yönetmek için de yeni sistemler kuruyoruz"

Bakan Uraloğlu, "hava yolunu halkın yolu yapacağız" diyerek yola çıktıklarını vurgulayarak, bu anlayışla, "dünyada ulaşılmadık hiçbir nokta kalmayacak" hedefini ortaya koyduklarını ve büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını 81'den 175'e yükselttiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"247 milyon yolcuyla ülkemiz, Avrupa'da 3., dünyada 7. sıradadır. 8 yaşına giren İstanbul Havalimanımız açıldığından bu yana 490 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi. Yolcu trafiğinde Avrupa'da, küresel bağlantı merkezi olarak ise dünyada 1. sıradadır. 18 Eylül'de İstanbul Havalimanımızın 4. pistini hizmete aldık. Bu yatırımla doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlarken, yalnızca iki ayda 2 bin ton karbon emisyonunu azalttık. Havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkararak son 24 yılda iç hat uçuş noktası sayımızı yüzde 123 artırdık. Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. İnsansız hava araçlarının (İHA) trafiğini yönetmek için de yeni sistemler kuruyoruz. Ülkemizde aktif İHA pilotu sayısı 1 milyon 900 bine yaklaştı."

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetim radarını Gaziantep'te hizmete aldıklarını hatırlatarak, 2 yaşındaki Çukurova Havalimanının açıldığından bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdiğini ve havalimanından 297 milyon avro gelir elde edeceklerini dile getirdi.

Hayata geçirdikleri hava yolu projelerine değinen Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya Havalimanımızın kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardık. Bu yatırımın bedeli 1,3 milyar avro, devletimiz bu havalimanından 8 milyar 555 milyon avro gelir elde edecek. Samsun Çarşamba Havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal kazandırıyoruz. Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımızla havalimanı sayımızı 60'a yükselteceğiz. Trabzon'a deniz üzerinde yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa ediyoruz. Aydın'a 2 bin 900 metrelik pisti, 24 bin metrekarelik yeni terminaliyle yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle yeni havalimanı yapıyoruz."

"Doğu Akdeniz'de deniz trafiğini yerli ve milli sistemimizle yönetiyoruz"

Bakan Uraloğlu, yatırımlar ve yeni düzenlemelerle denizcilik sektörünü büyütmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, liman tesisi sayısının 218'e ulaştığını, tersane sayısını 37'den 85'e, yat limanı kapasitesini ise 8 bin 500'den 26 bine çıkardıklarını anlattı.

Mavi Vatan'da deniz yetki alanlarında ülke haklarını korumaktan asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Boğazlardan elde ettiğimiz geliri son 4 yılda yıllık 38 milyon dolardan 259 milyon dolara çıkardık. Gemi insanlarımız Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün beyaz listesinde. Uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemiyle 6 ülkeye hizmet veriyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz bu yılın 10 ayında 248 deniz olayında 931 kişinin kurtarılmasını koordine etti. Doğu Akdeniz'de deniz trafiğini yerli ve milli sistemimizle yönetiyoruz. Tersanelerimiz artık dünyanın ilklerini inşa ediyor. Dünyanın ilk yelkenli Ro-Ro gemisi ve e-metanol yakıt sistemine sahip ilk rüzgar türbini destek gemisi Türk tersanelerinde üretiliyor. Dünyanın en büyük sıfır emisyonlu feribotu, tam elektrikli Ro-Ro yolcu feribotu ve yüzer balık çiftliği de tersanelerimizde inşa ediliyor. Haliç Yat Limanı ve Kompleksi'nin ikinci etabıyla 696 bin metrekarelik bu alanı İstanbul'a kazandırıyoruz."

Uraloğlu, haberleşmede ülkeyi dijital dünyanın merkezine taşıdıklarını dile getirerek, geniş bant ve mobil abone sayılarının 100 milyonu aştığını, fiber altyapıyı 81 bin kilometreden 720 bin kilometreye çıkardıklarını anımsattı.

"Türk Devletleriyle LEO-MEO uydu projesini geliştiriyoruz"

5G'de, ilk sinyali 1 Nisan 2026'da verdiklerini, abone sayısının 44,5 milyona ulaştığını aktaran Uraloğlu, "5G'de yerli ürün oranı yüzde 60. 2 yıl içinde Türkiye'nin tamamı 5G kapsamında olacak. TÜRKSAT uydularımız kapsama alanı ile 3 kıtaya erişiyor, 111'den fazla ülkeye hizmet veriyor. Kritik ve askeri haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılayacak TÜRKSAT 7A'yı yüzde 80 yerlilikle üretecek ve 2031'de hizmete alacağız. Katar ile ortak uydumuz Türksat-Biruni'nin sözleşmesini imzaladık, uydumuz 2030'da hizmete girecek. Türk Devletleriyle de ortak LEO-MEO uydu projesini geliştiriyoruz." diye konuştu.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını şeffaflık ve hesap verebilirlikle ele aldıklarına işaret eden Uraloğlu, yatırımların her aşamasında denetimi ve kamu yararını esas aldıklarını, kamu kaynaklarının kullanımında gösterdikleri hassasiyetin bütçe gerçekleşmelerine de yansıdığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bu yıl 3 sektörde 584,6 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 147 projeyi milletin hizmetine sunduklarını belirterek, hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 24 yıldır ülkenin dört bir yanını yatırımlarla ve hizmetlerle buluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak hizmetlerimize hızlanarak devam edeceğiz. Şehirlerimizi yakınlaştırdık, bölgelerimizi kalkınma ağlarıyla birbirine bağladık, Türkiye'nin dünyaya erişimini güçlendirdik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimizi, güçlü bir altyapı ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 2027 bütçemizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yeni bir ivme kazandıracak, ülkemizin gücüne güç katacak yatırımları sürdüreceğiz."

(Bitti)