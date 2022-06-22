Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı

22.06.2022 13:26
Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı

Geçtiğimiz aylarda uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'e devri gerçekleşen Uludağ Enerji, ilk günden itibaren koruduğu çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirerek dünyanın yeni enerji anlayışındaki yerini sağlamlaştırmak için kurumsal kimliğini dönüştürdüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'e devri gerçekleşen Uludağ Enerji, ilk günden itibaren koruduğu çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirerek dünyanın yeni enerji anlayışındaki yerini sağlamlaştırmak için kurumsal kimliğini dönüştürdüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni süreci kamuoyu ile paylaşan Uludağ Enerji Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Ergüneş, "Hayata Güç Veriyoruz!" misyonunun korumaya devam ettiklerini düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergüneş, küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değer ve vizyonlarının orta noktada kesişmesinden oldukça memnun olduklarını kaydetti.

Küresel sürdürülebilirlik liderleri arasında Türkiye'yi temsil etme hedeflerini koruduklarını ifade eden Ergüneş, "2021 yıl sonu itibarıyla abone sayımız 3,5 milyona ulaşırken Güney Marmara Bölgesi'nde hizmet verdiğimiz nüfus sayısı ise 5 milyonu aştı. Her geçen gün elektrik kullanımına duyulan ihtiyacın arttığını gözlemlerken şirketlerimizde attığımız her adımın ülkemizin büyük bir kısmını etki altına aldığının da farkındayız. Planlarımızı ve yatırımlarımızı bu gözlemler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 2021 yılını 1,2 milyar lira cari yatırım tutarımızla tamamladığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce de kurumsal kimlik dönüşümüyle sosyal şirket anlayışlarını pekiştirmek istediklerini, Uludağ Enerji olarak çevreden eşitsizliğe kadar toplumsal birçok konuda büyük role sahip olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Meta, VR ürünlerinin prototiplerini tanıttı! Meta, VR ürünlerinin prototiplerini tanıttı! Dünya Şehir, 'Dünya Şehir Maltepe' projesini tanıttı Dünya Şehir, 'Dünya Şehir Maltepe' projesini tanıttı Başkan Soyer, İlk Kez Yapılacak Logistech Fuarı'nı Tanıttı Başkan Soyer, İlk Kez Yapılacak Logistech Fuarı'nı Tanıttı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:30:05. #1.13#
SON DAKİKA: Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement