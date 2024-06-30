Uludağ eteklerinde kurulan alabalık çiftliğinde yetiştirilen balıklar rağbet görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ eteklerinde kurulan alabalık çiftliğinde yetiştirilen balıklar rağbet görüyor

Bursa'nın Keles ilçesinde Uludağ'ın güney yamacına kurulan alabalık çiftliğinde yetiştirilen balıklar, müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bin 300 rakımda buz gibi sularda yetiştirilen taze balıklar, Uludağ manzarası eşliğinde büyüleyici bir deneyim sunuyor. Alabalık çiftliği, sıcaktan bunalanların serinlemek için tercih ettiği bir mekan olurken, burada aynı zamanda köfte ve Keles'e özgü seralarda yetiştirilen kültür mantarı da bulunuyor.

30.06.2024 17:04
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Uludağ eteklerinde kurulan alabalık çiftliğinde yetiştirilen balıklar rağbet görüyor

BURSA - Bursa'da Uludağ'ın güney yamacına kurulan çiftlikte yetiştirilen alabalıklar rağbet görüyor. Bin 300 rakımda buz gibi sularda yetiştirilen taze balıklar müşterilerin beğenisine sunulurken Uludağ manzarası ise gelenleri büyülüyor.

Bursa'nın kırsal Keles ilçesinde Uludağ'ın güney yamacındaki eteklerine kurulan alabalık çiftliğinde buz gibi sularda alabalık yetiştiriliyor. Yaz aylarında şehir merkezinde hava sıcaklıkları 37 dereceleri bulurken alabalık çiftliğinin bulunduğu Pınarcık Mahallesi'nde ise öğle vakitlerinde bile sıcaklık 20 derecelerde seyrediyor. Tesiste bulunan havuzlarda yetiştirilen alabalıklar, müşterilerin siparişi üzerinde canlı olarak yakalanıp, taş fırında pişirilmesinin ardından müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Şehirde bunalan burada üşüyor

Şehrin kavurucu sıcaklığında bunalanların alabalık çiftliğine üşümek için geldiklerini belirten Müşteri Temsilcisi Ahmet Aslan, "Burası Bursa'nın Keles ilçesi Pınarcık Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık bin 300 rakımdayız. Burası çok serin bir yer, ailecek geldiğimiz huzurlu bir ortamda karnımızı doyurduğumuz bir mekan. Buraya geldiğinizde her şey sizin yanınızda hazırlanıyor. Balığı havuzdan canlı çıkarıp, belirli bir işlem sonrası misafirlerin beğenisine sunuluyor. Akabinde fiyat olarak da çok ekonomik bir mekan. Bursa'ya maksimum uzaklığı 30 dakika. Bursa şehir merkezinde sıcaktan kavrulurken 30 dakikada buraya gelip üşüdüğümüz bir ortam var burada. İstanbul'dan buraya gelen misafirlerimiz oldu. Burada arkadaş olduğumuz misafirlerimiz de oldu. Marmara'nın en büyük yaylası olan Kocayayla ve Keles'i gezmeye gelenler mutlaka burada tazeliği, ferahlığı ekonomik bir fiyata yararlanıp gidebiliyorlar. Balığın dışında köfte ve Keles'e özgü seralarda yetiştirilen kültür mantarı da menüde yer alıyor. Sadece mantar siparişi de verebilirsiniz. Vejetaryen olan misafirlerimizin de burada aç kalma şansı yok. Şehirden uzak şehre yakın bir mekan. Buradan Uludağ'ın güney yamacını görebiliyorsunuz. Çocuklarınız burada toprakla buluşurken sizde huzur içinde yemeğinizin tadını çıkarıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ eteklerinde kurulan alabalık çiftliğinde yetiştirilen balıklar rağbet görüyor - Son Dakika

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