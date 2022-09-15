ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ziyaret

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfedarasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet Azerbaycan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ikili, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ithalat, ihracat ve yatırım konularını ele aldı. Ziyarette Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammado,"Azerbaycan ve Türkiye askeri anlamda bir oldu. Askerler birbirlerinden eğitim gördüler. Askeri birlikteliğin dışında enerji, taşımacılık, tarım, sanayii, turizm ve birçok sektörde iki ülke birlikte ilerliyor. Tehlikeyi menetmemiz gerekiyordu. 50 askerimiz şehit oldu. Vatanları uğruna canlarını feda ettiler. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır. Azerbaycan coğrafi anlamda önemli bir bölge ve güçlü bir ülke. 200'den fazla insan Karabağ bölgesindeki mayınlardan dolayı hayatını kaybetti dolayısıyla kendimizi savunmak zorunda kaldık. Türkiye'yi de her zaman yanımızda hissediyoruz, Azerbaycan Halkı kendini doksan dört milyon sayıyor. İki kardeş ülke olarak sadece askeri açıdan değil aynı zamanda ekonomik açıdan da birbirimizi güçlendirdiğimize inanıyorum ve ULUSKON'un özellikle ihracat, ithalat ve yatırım alanında sağladığı ve sağlayacağı iş birlikleri bizim için çok önemli" dedi.

'ULUSKON'UN AZERBAYCAN ZİYARETİ İÇİN İLK ADIM ATILDI'

Başkan Atasoy burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Allah şehit ailelerine ve Azerbaycan'a sabır versin. Böyle şeylerin bir daha olmamasını temenni ediyorum. Azerbaycan devletinin yeri Türkiye için farklı. Her zaman yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye ile Azerbaycan arasında ithalat, ihracat ve yatırım alanındaki iş birliğimizi büyütmek istiyoruz. Şu süreçte her bakımdan yanınızda olmak istiyoruz. İşbirliğimizi ilerletmek için yönelmemiz gereken konuları belirleyelim isterim. ULUSKON olarak ithalat, ihracat ve yatırım anlamında dünya çapında birçok işe imza attık. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Atasoy yakın zamanda, Büyükelçiliğin düzenleyeceği bir program ile birlikte ULUSKON heyeti olarak Azerbaycan'ı ziyaret etmek istediklerini belirtti. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, ULUSKON heyetinin Azerbaycan ziyareti için bir program oluşturmaktan memnuniyet duyacağını ve Türkiye ile yapılan çalışmaları ileri düzeye taşımaktan mutluluk duyacağını ifade ederken, ziyaretten dolayı Genel Başkan Atasoy'a ve heyete teşekkürlerini sundu.