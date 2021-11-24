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Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir - Son Dakika

Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir

24.11.2021 10:01

TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası uluslararası bankaların Merkez Bankası'na ilişkin faiz öngörüleri değişti. ABD merkezli Goldman Sachs, İtalyan Unicredit ve Fransız Sociate Generale bankaları, Merkez'in 2022'nin ilk yarısında faizi yüzde 19-20'ye çekebileceği tahmininde bulundu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından başlayan Türk Lirası'nda büyük değer kaybı sürerken uluslararası bankalar da faiz tahminlerini güncellemeye başladı. TCMB'nin, geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 15'e düşürmesinin ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı hız kazandı. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikasını destekleyici açıklamalarının ardından dolar/TL kuru dün 13,5 seviyesine yaklaştı.

GOLDMAN'DAN YÜZDE 20'LİK FAİZ TAHMİNİ

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs dün yaptığı açıklamada, TCMB'nin gelecek yılın ikinci çeyreğinde politika faizini yüzde 20'ye yükseltebileceğini duyurdu. Goldman, para birimi üzerinde devam eden baskı nedeniyle daha erken bir hamle de olabileceği konusunda uyardı. Goldman Sachs analisti Murat Unur, yüzde 20'lik bir artışın "enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için yeterli olmadığını, ancak finansal istikrarı sürdürmek için yeterli olacağını" belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri önceki raporda, 2022 sonu yüzde 18 oranındaki politika faizini tahminini koruduklarını açıklamışlardı. Bir önceki raporda, 2022'nin ilk faiz artışının üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklendiği belirtilmişti.

FRANSIZ BANKA: ACİL FAİZ ARTIŞI OLABİLİR

Fransız Banka Societe Generale ise faiz oranlarında gelecek ay için en kısa sürede bir "acil" artış öngördü. Societe Generale, oranların 2022'nin ilk çeyreğinin sonunda yaklaşık yüzde 19'a yükseleceğini tahmin ediyor.Societe Generale, yayımladığı raporunda TL'deki değer kaybıyla beraber en kötü senaryo olarak insanların bankalardaki varlıklarını çekme riskinin önemli derecede arttığını belirtti. Analistler, mevduat çekme limiti gibi bazı sermaye kontrolü araçlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca raporda TL'ye olan güvenin azalmasıyla insanların bankalara koşabileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini belirtti.

UNİCREDİT'TEN FAİZ TAHMİNİ

Unicredit ekonomistleri yayımladıkları araştırma raporunda kurdaki değer kaybının Aralık'ta ya da 2022'nin başında TCMB'yi faiz artırmaya zorlayabileceğini belirtti. Kurdaki değer kaybının önlenmesi için rezervlerin kullanılabileceğini söyleyen Unicredit ekonomistleri, bu önlemlerin uzun vadede işe yaramayacağını ve faiz artırımının gerekli olacağını belirtti. Ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesi durumunda likidite önlemleriyle geçici bir sıkılaşmanın daha sık görülebileceğini fakat bunun da değer kaybının önüne geçemeyeceğini belirtti.

Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Goldman Sachs, Türk Lirası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir - Son Dakika
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