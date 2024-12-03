Uluslararası Gençlik Ödülü Toplantısı İstanbul'da

Ekonomi

Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde yürütülen Uluslararası Gençlik Ödülü (The International Award For Young People) programının 13. EMAS Bölgesi (Avrupa, Akdeniz ve Arap Ülkeleri) Toplantısı, İstanbul Zeytyinburnu'nda gerçekleştirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Malta, Romanya, Slovakya, Lüksemburg, Cebelitarık, Ürdün, Bulgaristan, Çekya, Hollanda, İngiltere, Finlandiya, Almanya, Litvanya'dan katılım sağlanırken, Uluslararası Konsey Delegeleri, ülkelerin başkanları ve koordinatörleriyle genç temsilciler ve Uluslararası Ödül Vakfı çalışanlarıyla birlikte Türkiye adına toplantının ev sahipliğini yapan TİKAV temsilcileri katıldı.

TİKAV, öz disiplin kazanmalarına ve liderlik yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlayan programla Türkiye'de gerçekleştirdiği toplantıda dünyanın çeşitli yerlerinden gençleri bir araya getirerek Avrupa, Akdeniz ve Arap ülkelerindeki gelişimini ve uygulanışının iyileştirilmesi ile gelecek dönemdeki yol haritasının tartışılmasını sağladı.

Toplantı sürecinde programın Türkiye ve EMAS rakamları paylaşıldı.

Uluslararası Ödül Vakfı Genel Sekreteri Martin Houghton-Brown tarafından "2030 Stratejisine Genel Bakış" aktarılırken, toplantıda ilerleyen yıllarda yapılacak uluslararası etkinliklerin takvimi paylaşıldı.

İki gün süren toplantılarda çeşitli konularda workshoplar düzenlendi.

"Programının nasıl daha kolay yürütüleceğiyle ilgili fikir alışverişleri yapıldı"

Ödül Elçileri ve UGO-TR (Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye) Mezunları "Ödül ve Gençler" üzerine gerçekleştirilen oturumda programla edindikleri tecrübelerini ve hayatlarına kattıkları değerler üzerine deneyimlerini paylaştı.

Farklı ulusal ofislerden katılımcıların yer aldığı oturumlarda, programının nasıl daha kolay yürütüleceğiyle ilgili fikir alışverişleri yapıldı. Bunun yanı sıra "Macera ve Keşif Yolculukları" sırasında katılımcıların nasıl daha güvende olabilecekleri, hedef kitle üzerine ve her bir ülke için özelleştirilen program konularında atölyeler yapılarak eş zamanlı olarak Ulusal Komite Başkanları toplantı düzenleyerek kendi bölgelerindeki konularla ilgili bilgi alışverişi gerçekleştirdi.

Toplantının son günü programının "Ödül Merkezleri" olan okullara ziyaret gerçekleştirilerek, programın Türkiye'de nasıl yürütüldüğüyle ilgili delegelere örnekler gösterildi.

Dünyada çeşitli ülkelerde The Duke of Edinburgh's International Award adıyla yürütülen program, Holdingin desteğiyle Türkiye'de TİKAV temsilinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Program, 14-24 yaş aralığındaki gençlerin bireysel gelişimine katkıda bulunarak, onların sosyal becerilerini geliştirmelerine, öz disiplin kazanmalarına ve liderlik yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar dünyada 130'u aşkın ülkede 13 milyondan fazla, Türkiye'de ise 20 bini aşkın gence ulaşan program, gençlere öz güven aşılamanın yanı sıra, onların kişisel ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

Türkiye'de 171 aktif ödül merkezi, yaklaşık bin gönüllü ödül lideri ve 4 bin 32 aktif katılımcı ile faaliyet gösteren program, yeni dönem için gençleri bekliyor.