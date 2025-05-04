Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs'ta

TOSYÖV, KOBİ'lerin dijital dönüşüm ve ihracat potansiyelini artırmak için zirve düzenliyor.

04.05.2025 11:25
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Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfının (TOSYÖV) 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği Uluslararası KOBİ Zirvesi'nde, ihracattan yapay zeka ve dijital dönüşüme kadar KOBİ'lerin geleceğine yön verecek konular ele alınacak.

TOSYÖV'ün yıllardır ulusal düzeyde gerçekleştirdiği KOBİ Zirvesi, bu yıl ilk defa uluslararası boyutta düzenlenecek. Uluslararası KOBİ Zirvesi, 14 Mayıs'ta Ankara'da KOSGEB Konferans Salonu'nda yapılacak.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda elde edeceği payın artırılmasının önemine işaret ederek, zirvede Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Türk Eximbank ve KOSGEB'den isimlerin bu amaca yönelik vizyon ortaya koyacağını bildirdi.

"İhracat yeteneğini artırmak ana hedefimiz"

İhracatın ithalatı karşılama oranının Türkiye lehine artmasını amaçladıklarını aktaran Kuleyin, "Bu oran ne kadar ihracat lehine artarsa ekonominin o kadar sağlıklı olduğundan söz edilebilmektedir. Bu nedenle KOBİ'lerin ihracat yeteneklerini artırmayı kendimize ana hedef olarak seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleyin, yeni küresel düzende dış pazarlara açılmanın KOBİ'ler için bir tercih değil, adeta bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, ihracatın, firmaları kurumsal olmaya, stratejik düşünmeye ve kalite kontrolde duyarlı davranmaya yönlendirmek gibi pek çok faydası olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda rekabet edebilmek için KOBİ'lerin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve sosyal sorumluluk alanlarında da kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirten Kuleyin, "Zor zamanlarda içine kapanmak yerine dünyayı okuyup cesur adımlar atanlar ayakta kalacaktır. KOBİ'lerimiz kendilerini geliştirirken biz de ülke olarak onların önünü açacak uluslararası hamleleri yaparsak yeni küresel düzende çok daha güçlü konumlanabiliriz." dedi.

"Paydaşlar KOBİ'lerin dijital dönüşümüne öncelik vermeli"

Kuleyin, KOBİ'lerin zirvede gelişmek istedikleri konuları etkileşimli şekilde uzmanlar ve sektörünün öncü firmalarıyla konuşma imkanı bulacağını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurum ve kuruluşlardan zirve süresince danışma masaları kurmalarını talep ettik. Büyük bölümü bu talebimizi olumlu karşıladı. Zirvede, KOBİ'ler sorun olarak gördükleri her konuya uygun çözüm sunan kuruluşlarla gün boyu bir araya gelebilecek. Zirve, uluslararasılaşmış firmaların başarı hikayelerini katılımcılara aktarabileceği bir platform olacak. Katılımcıların, başarılı olmuş yerli ve yabancı firmaların deneyiminden yararlanacağına inanıyoruz. Başarılı ihracatçı örneklerinin katılımcı KOBİ'ler için yeni işaret fişeği olması arzusundayız."

Dijital dönüşüm, e-ticaret, yapay zeka ve algoritma kavramlarının şirketlerce benimsenip kullanılmasının önemine dikkati çeken Kuleyin, zirvede KOBİ'lerin, bu kavramları uygularken dikkat etmeleri gereken önemli noktaları ortaya koyacaklarını anlattı.

Kuleyin, bu kavramlara yönelik örnek uygulamaları da KOBİ'lere sunacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı kullanarak uluslararası büyük bir e-ticaret platformu olmayı başarmış şirketten tutun dünya çapında bir sanayi devi olmuş şirketlere kadar deneyimlerini katılımcılarımıza aktaracaklar. Dijital eşitsizliği kapatmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak demek. Bu nedenle kamudan özel sektöre kadar tüm paydaşlar KOBİ'lerin dijital dönüşümüne öncelik vermeli. Günümüzde ticaret savaşları ülke ekonomileri için büyük belirsizliklere yol açıyor. KOBİ'lerin böyle dönemlerde çok yönlü bir eylem planını harekete geçirmeleri gerekir. Risk analizlerini doğru yapabilmeli, alacak yönetimleri konusunda alternatif çözümler üretebilmeli, alternatif pazarlar bulabilmeliler. Zirve, bu konularda yapacaklarının yol haritasını ortaya koyacak. KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür, KOBİ'ler geleceği şekillendiren dönüşümlerin aktif parçası olmalı. 2025'te küresel rekabet koşulları daha da hızlanırken, elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ'lerimiz olacak. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, ihracat, kurumsallaşma gibi başlıklar KOBİ'lerimizin rekabetçiliğini ve dayanıklılığını artırmak hedefine hizmet ediyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm, Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs'ta - Son Dakika

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