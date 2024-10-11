Uluslararası Taşımacılıkta Sigorta Maliyeti Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uluslararası Taşımacılıkta Sigorta Maliyeti Sorunu

Uluslararası Taşımacılıkta Sigorta Maliyeti Sorunu

Alkış, yurt dışı taşımacılık yapan firmaların yüksek sigorta primleri ile karşılaştığını belirtti.

11.10.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası taşımacılık yapan firmaların Türkiye sınırları içinde geçerli olan zorunlu trafik sigortası primlerini tam olarak ödemesi gerektiğini, Türkiye dışında geçirdikleri süre boyunca araçların zorunlu trafik sigortasından faydalanamadığını ve bu süre için de prim ödemek zorunda kalındığını söyleyen Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, bu durumun firmalar için ciddi bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, uluslararası nakliyat sektöründe faaliyet gösteren çekici araçların zorunlu trafik sigortası yükümlülüklerine dair bir sorunu gündeme getirdi. İhracat taşımacılığı yapan bu araçların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Alkış, "Bu araçlar yüksek sigorta primleri ile haksız bir mali külfetle karşı karşıya kalıyor. Sorunun çözümü için yetkililerin acilen harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Alkış, bu araçların yılın 200 günü yurt dışında olmasına rağmen, Türkiye sınırları içinde geçerli olan zorunlu trafik sigortası primlerinin tam olarak ödenmesi gerekliliğinin, büyük bir haksızlığa yol açtığını savundu. Türkiye dışında geçirdikleri süre boyunca araçların zorunlu trafik sigortasından faydalanamadığını hatırlatan Alkış, nakliye firmalarının bu süre için de prim ödemek zorunda kaldığını kaydetti. Ayrıca, yurt dışı taşımacılık yaptıklarında 'Yeşil Kart' sigortası gibi ek poliçeler de yaptırmak zorunda kaldıklarını ifade eden Alkış, bu durumum, CMR sigortası ve kasko sigortası gibi diğer zorunlu sigortalarla birleştiğinde, firmalar için ciddi bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

L2 belgesi ile hangi firmaların uluslararası taşımacılık yaptığının kolayca tespit edebileceğini ifade eden Alkış, dolayısıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOBB, UND, UTIKAD, SEDDK ve TSB gibi kurumların iş birliği yaparak, bu konuda basit bir düzenleme yapabileceğini belirtti. Alkış, uluslararası nakliye yapan araçlar için trafik sigortası prim havuzunda en az yüzde 25 indirim yapılmasının firmalara nefes aldıracağını söyledi. Alkış, "Bizler, Mersin lojistik merkezinde faaliyet gösteren bir sigorta acentesi olarak bu sorunu yakından takip ediyor ve sektörün sesini yetkililere iletmek istiyoruz. Konu, ihracat ve milli ekonomi olduğunda, bu araçların desteklenmesi, Türkiye'nin uluslararası ticaret kapasitesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Haksız sigorta maliyetlerinin ortadan kaldırılması, firmaların daha fazla ihracat yapabilmesine ve ülke ekonomisine daha fazla fayda sağlamasına olanak tanıyacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, 3-sayfa, trafik, mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Taşımacılıkta Sigorta Maliyeti Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:52:09. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Taşımacılıkta Sigorta Maliyeti Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.