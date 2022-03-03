Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Congresium Ankara'da açıldı - Son Dakika

Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (TRAVELEXPO Ankara), Congresium Ankara'da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarın açılışına Ankara Valisi Vasip Şahin ve ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

17 ülkeden, 127 katılımcının yer aldığı TRAVELEXPO Ankara, 3-6 Mart tarihlerinde ziyaretçileri ağırlayacak. Fuarda birçok ülkeden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden yöresel ürünler de sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikleri uluslararası alanda göstermesi gerektiğini belirterek, "Turizm sektöründeki yerimizi çok daha iyi seviyelere getirebilme şansımız var. Sektörümüzle beraber yenilikçi projelerle bunu başaracağımızdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarlarla Türkiye'deki gelişmelerin yerli-yabancı arenada daha çok yankı bulduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"TRAVELEXPO Ankara'da çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcı bulunuyor. Bu fuar sayesinde sektör paydaşları bir araya gelip yüz yüze görüşmeler yaparak ekonomiye ivme kazandıracak. Ortaya çıkan sonuçtaki o başarı da bizim önümüzdeki dönemlerdeki çalışmalarımıza motivasyon kaynağı olacak ve ışık tutacaktır."

"Fuarlar ticaret ve ekonominin gelişmesine katkı sağlıyor"

Baran da salgın sürecinde fuar ve organizasyonlara bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Pandeminin sonuna gelinmesiyle ülkemiz ve şehrimize değer katan etkinliklerin yeniden hız kazanmasından dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin deniz-güneş turizmi başta olmak üzere kültür-tarih turizmi, sağlık turizmi ve diğer alanlarda önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Baran, ülkenin 2019'da 52 milyona yakın turist ağırladığını ve 34,5 milyar dolar turizm geliriyle rekor kırdığını, Kovid-19 salgını nedeniyle turist sayısının 16 milyona gerilediğini kaydetti.

Baran, Türkiye'de turizm sektörünün dünya ile rekabet edebilir nitelikte olduğuna işaret ederek, "Türkiye'ye turistin en çok geldiği iki ülke olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun savaş kabul edilebilir bir durum değil. Bir an önce ateşkes sağlanması dileklerimizi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarların mal ve hizmet üreticileri ile tüketicileri bir araya getirerek ticaret ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayan çok önemli organizasyonlar olduğuna dikkati çeken Baran, bu organizasyonların ticaret, ihracat ve döviz getirici faaliyetlerin artmasında da önemli role sahip olduğunu belirtti.