Uluslararası Turizm ve Seyahat Sektörü Salgın Öncesi Seviyelere Dönebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Turizm ve Seyahat Sektörü Salgın Öncesi Seviyelere Dönebilir

Uluslararası Turizm ve Seyahat Sektörü Salgın Öncesi Seviyelere Dönebilir

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Seyahat ve Turizm Endeksi 2024'e göre, bu yıl turizm sektöründe iyileşme bekleniyor. Ancak sektördeki iyileşme ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Uluslararası turizm ve seyahat sektörü, makroekonomik zorluklar, jeopolitik ve çevresel riskler gibi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye ise endekste 8 basamak yükselerek gelişmekte olan önemli bir turizm destinasyonu olarak yer aldı.

21.05.2024 12:23
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Uluslararası turizm ve seyahat sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) katkısının bu yıl salgın öncesi seviyelere dönmesi beklenirken, bazı zorlukların devam ettiği bildirildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) iki yılda bir Surrey Üniversitesi ile hazırladığı ve 119 ülkenin seyahat ve turizm sektörlerinin birçok faktör dikkate alınarak analiz edildiği Seyahat ve Turizm Endeksi 2024 (TTDI) yayımlandı.

Buna göre, bu yıl Kovid-19 seyahat engellerinin kalkacağı ve salgın dönemindeki ertelenmiş talebin turizm sektörüne güçlü şekilde yansıyacağı öngörülüyor. Turizmdeki iyileşmeye daha fazla uçuş olması ile doğal ve kültürel alanlara yatırım ve ilginin artmasının da katkı sağlaması bekleniyor.

Ancak sektördeki iyileşme ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Endeksteki 119 ülkeden 71'i turizm ve seyahat skorunu 2019'dan beri artırırken, ortalama endeks skoru salgın öncesi seviyenin yüzde 0,7 altında kaldı.

Uluslararası turizm ve seyahat sektörü, salgının yol açtığı küresel sağlık krizinin şokunu atlatmış olsa da makroekonomideki zorluklar, jeopolitik ve çevresel riskler, yapay zeka gibi yeni dijital teknolojilerin etkisi gibi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

İş gücü kısıtının devam ettiği bu dönemde, hava yolu kapasitesi, sermaye yatırımları ve verimlilik alanındaki gelişmeler, uluslararası seyahat sektöründeki talep artışına ayak uyduramıyor. Küresel enflasyonla kötüleşen bu dengesizlikler, fiyat ve hizmete ilişkin sorunları artırıyor.

Türkiye, bu yılki endekste 8 basamak yükseldi

WEF'in endeksinde ilk 30 ülke arasında 26 yüksek gelirli ekonomi yer alırken, bunların 19'u Avrupa'da, 7'si Asya Pasifik'te, 3'ü Amerika kıtasında ve biri de Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'da bulunuyor.

ABD, İspanya, Japonya, Fransa, Avustralya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, İtalya ve İsviçre, endeksteki ilk 10 ülkeyi oluşturuyor.

Sonuçlar, yüksek gelirli ekonomilerin genel olarak seyahat ve turizm sektörünün gelişimi için daha elverişli koşullara sahip olmaya devam ettiğini gösterirken, dinamik iş gücü piyasaları, açık seyahat politikaları, güçlü ulaşım ve turizm altyapısı ve iyi gelişmiş doğal, kültürel ve eğlence dışı cazibe merkezleri de bu gelişime katkı sunuyor.

Öte yandan, son yıllarda sektördeki en büyük ilerlemelerden bazıları gelişmekte olan ülkelerde görüldü. Gelişmekte olan ülkeler arasında ilk 10'daki Çin'in yanı sıra, Türkiye, Endonezya ve Brezilya, gelişmekte olan en önemli seyahat ve turizm destinasyonları arasında sıralamada ilk 30 arasında yer aldı.

Bu ülkeler arasında Endonezya endekste 22, Brezilya 26 ve Türkiye 29'uncu sırada bulunuyor. Böylece, Türkiye, bir önceki endeksteki 37'inci sıradan, 29'a yükselmiş oldu.

Seyahat ve turizm sektörü için dönüm noktası

WEF Küresel Endüstriler Başkanı Francisco Betti, analize ilişkin değerlendirmesinde, seyahat ve turizm sektörü için bu yılın bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Surrey Üniversitesi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Başkanı Prof. Iis Tussyadiah, farklı ekonomilerin seyahat ve turizm sektörlerinin gelişmesi için güçlü bir ortam oluşturulması ve bu alandaki boşluğun kapatılması gerektiğini belirterek, "Sektör, refahı artırma ve küresel riskleri azaltma konusunda büyük bir potansiyele sahip ama bu potansiyel ancak stratejik ve kapsayıcı bir yaklaşımla tam anlamıyla hayata geçirilebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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