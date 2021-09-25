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Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor - Son Dakika

Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor

25.09.2021 13:29
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Yatırımcılara imkanlar sunarak ülkeyi yatırıma cazip hale getiren Körfez ülkesi Umman, Türk yatırımcıları bekliyor.

Yatırımcılara imkanlar sunarak ülkeyi yatırıma cazip hale getiren Körfez ülkesi Umman, Türk yatırımcıları bekliyor.

Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının petrol üretiminde düşüşe neden olması dolayısıyla ülke ekonomisini yatırımlarla güçlendirmeye çalışıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Selale kentinde bulunan serbest bölgeye, gelecek 10 yıl içinde 20 milyar dolar değerinde yatırım çekilmesi hedefleniyor.

Umman'ın Zufar vilayetinde yer alan Selale Serbest Bölgesi Müdürü Ali bin Muhammed Tebuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye'den gelecek yatırımcılar için sunduğu fırsatlarla ilgili bilgi verdi.

Umman'ın özel konumu

Umman'ın Asya pazarına yakın bir Körfez ülkesi olduğunu belirten Tebuk, bu yakınlığın ülkesine yatırım yapılmasında önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Tebuk, "Umman, Türk ürünlerinin Orta Doğu'ya, Hindistan alt kıtasına, Doğu Afrika'ya, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ve gelişmekte olan pazarlara ihraç etmek için kullanılabilecek bir konumda yer almaktadır." dedi.

Umman'ın kendine özgü konumuna dikkati çeken Tebuk, "Limanımız, Hürmüz Boğazı'na yakın güvenli bir noktada ve serbest bölgede yer alıyor. Bu durum da Türk ürünleri için nakliye maliyetlerini azaltıyor." şeklinde konuştu.

Tebuk, Umman'ın birçok ülkeyle ticaret anlaşması yaptığına ve ticari birliklere dahil olduğuna dikkati çekerek, Umman'dan Amerika, Uzak Doğu ve Afrika'ya kadar pek çok bölgeyle kolayca ticaret yapılabildiğini söyledi.

Türk yatırımcıların ilgisini çekiyor

Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında küresel ekonomi için zor bir dönemde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır gibi komşu ülkelerle giriştiği rekabet içerisinde yabancı yatırımları artırmayı hedefliyor.

Tebuk, "Serbest bölgede gelir vergisinden muafiyet, yabancıların yüzde 100 mülk edinebilmesi ve sermayede kısıtlama olmaması gibi teşvikler, Umman'da yabancı yatırımı cazip hale getirmektedir." diye konuştu.

Türk yatırımcılarla iletişim kurduklarını ve Umman'da yatırım yapmakta kolaylık sağladıklarını ifade eden Tebuk, "Türkiye'deki kardeşlerimizle bir araya gelmeyi ve onlarla birlikte çalışarak birlikte kazanmayı umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tebuk, "Selale Serbest Bölgesi üç yıl önce İstanbul'da temsilcilik açtı. Türk yatırımcılara yatırımlarından memnuniyet duyduğumuz mesajını verdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Umman arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu belirten Tebuk, "Türkiye'deki kardeşlerimizin buraya yatırım yapmasından ve birlikte iki ülkenin faydası için çalışmaktan memnuniyet duyarız." diye konuştu.

Umman ekonomisi toparlanıyor

Körfez ülkeleri 2014 yılından başlayarak petrol fiyatının düşüşünden etkilenirken, petrole dayanan ekonomisinde çeşitlendirmeye giden Umman, mali reformlar yaparak bütçesini düzenledi.

Umman, 2021 yılının ilk yedi ayında yüzde 22,3 azalttığı bütçe açığını 1,205 milyar Umman riyali (3,13 milyar dolar) düşürerek ekonomisini toparlama yolunda önemli bir adım attı.

Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020 yılının aynı döneminde bütçe açığı 1,55 milyar riyal (4,04 milyar dolar) olurken, bu yılın aynı döneminde büyük bir azalma görüldü.

Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor
Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor
Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor
Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Körfez, Umman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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