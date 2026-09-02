Ümraniye'ye dev alt geçit ve yeşil alan - Son Dakika
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Ümraniye'ye dev alt geçit ve yeşil alan

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Bakan Uraloğlu, TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu'nda 230 metrelik alt geçit inşa ederek trafiği yer altına alacaklarını, üstünü ise 50 dönümlük yeşil alan ve meydan olarak halka açacaklarını duyurdu. Ayrıca Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nı açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu Altunizade- Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapacakları düzenleme ile taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edecekleri alt geçide almayı planladıklarını belirterek, "Bu proje ile sadece bir alt geçit inşa etmiyoruz. Taşıt trafiğini 230 metre uzunluğundaki alt geçide alırken, yeryüzünü insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz." dedi.

Abdulkadir Uraloğlu, TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı Açılış ve Ümraniye Alt Geçidi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ümraniye'nin Anadolu Yakası'nın hızla büyüyen, dönüşen ve İstanbul'un geleceğine yön veren ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, Ümraniye'nin bugün güçlü ulaşım bağlantıları, ticari ve ekonomik hareketliliği, modern kent dokusu ve İstanbul Finans Merkezi gibi yeni nesil merkezleriyle, İstanbul'un büyüyen, değişen ve gelişen yüzünü anlatan başarılarla dolu bir kent olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de Ümraniye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Uraloğlu, "TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçide alıyoruz." açıklamasını yaptı.

Uraloğlu, TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapacakları düzenleme ile taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edecekleri alt geçide almayı planladıklarını dile getirerek, "Bu proje ile sadece bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz. Taşıt trafiğini 230 metre uzunluğundaki alt geçide alırken, yeryüzünü insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz." diye konuştu.

"Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz"

Bakan Uraloğlu, çevre dostu kentsel tasarım anlayışıyla bölgeye 9,5 dönümlük ilave yeşil alan kazandırarak, Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunu birleştirerek toplamda 50 dönümlük dev bir yeşil alan ortaya çıkaracaklarının altını çizdi.

Doğayla iç içe kurgulanan bu alanın bisiklet yolları, şarj ve park istasyonları, yeme-içme tesisleriyle ailelerin güvenle vakit geçirebileceği modern bir yaşam merkezi olacağını ifade eden Uraloğlu, "Günlük kullanımda herkes için kolay ve engelsiz ulaşım sunacak, afet ve acil durumlarda ise araç erişimine de geçit verecek esneklikte tasarlanarak hem günlük hayatın konforunu hem de olağanüstü anların güvenliğini bir arada sağlayacak. Kısacası burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz. Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Trabzon Millet Bahçesi, büyük ve örnek bir yaşam alanı oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, diğer bir müjdelerinin ise açılışını gerçekleştirdikleri TEM Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı olduğunu söyledi.

Trabzon Millet Bahçesi'nin yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve sosyal tesisleriyle spor, dinlenme, sosyalleşme ve açık hava etkinliklerinin bir arada gerçekleştirilebildiği büyük ve örnek bir yaşam alanı olduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya Üsküdar ve Şile yönlerinden millet bahçesine doğrudan giriş-çıkış bulunmadığından, ulaşım Tepeüstü'ndeki mevcut yol ağı üzerinden sağlanıyordu. Bölgede bulunan iş merkezleri ve yaşam alanlarına da hizmet veren yolun bu kesiminde, özellikle yaz aylarında artan talep sebebiyle trafik yoğunluğu meydana geliyordu. Bu yoğunluğu ortadan kaldırmak için mevcut haliyle köprülü kavşak olarak trafiğe hizmet veren Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'na 3 bin 750 metre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplama standardında kavşak kolu ekleyerek Millet Bahçesi'ne erişim imkanı sağladık."

"İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık"

Bakan Uraloğlu, söz konusu kavşağı hizmete alarak Trabzon Millet Bahçesi'ne ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne daha hızlı ve konforlu ulaşımı sağladıklarını anımsatarak, mevcut ve gelecekte oluşacak trafik yüküne uygun altyapı oluşturduklarını dile getirdi.

Söz konusu projeyle TEM Otoyolu ana gövdesi ve bağlantı yollarındaki trafik akışını da iyileştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Millet Bahçesi'ne erişim sağlamak için kullanılan diğer kavşak ve yol kesimlerindeki hizmet seviyesini de yükselttik." dedi.

Uraloğlu, bugün Ümraniye'de temelini attıkları ve hizmete açtıkları bu iki projenin aslında İstanbul'un dört bir yanında sürdürdükleri büyük ulaşım seferberliğinin bir parçası olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"İstanbulumuzda, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek, İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık."

Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, 14 istasyonlu olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımını bakanlığın üstlendiğini aktaran Bakan Uraloğlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'u birbirine bağlayacak hattın 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacağını söyledi.

Uraloğlu, hattın Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacağını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir -Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlayacağız. Beykoz İskele'den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye de ulaşacağız."

"Attığımız her adım sadece yol, alt geçit ve kavşaktan ibaret değildir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, projenin İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyine çekilen yeni bir ulaşım hattının omurgası olduğunu belirterek, kara yolu, metro ve deniz yolunu tek nefeste birleştiren, insanları özel araç kuyruğundan kurtaracak güçlü bir bağlantı olduğunu kaydetti.

Attıkları her adımın sadece yol, alt geçit ve kavşaktan ibaret olmadığının altını çizen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eserler, Ümraniye'mizin ve İstanbul'umuzun yarınlarına uzanan köprülerdir. Bu projeler ailelerimizin daha güvenli vakit geçireceği yeşil alanlar, gençlerimizin hayallerine giden yollar, ticaretin ve turizmin daha hızlı akacağı güzergahlar ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır daha güçlü bir İstanbul ortaya çıkaracaktır. Kimsenin şüphesi olmasın, yerel yönetimlerimizle omuz omuza, koordineli çalışarak yeni projeleri de hayata geçirerek İstanbul'un ve Ümraniye'nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ümraniye'ye dev alt geçit ve yeşil alan - Son Dakika

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