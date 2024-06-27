UNDP'den Malatya'ya yeni hibe desteği talebi - Son Dakika
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Ekonomi

UNDP'den Malatya'ya yeni hibe desteği talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic'i ağırlayarak, depremzede işletmelere verilen hibe desteğinin önemini vurguladı ve yeni hibe desteği talebinde bulundu. UNDP heyeti, MTSO yöneticileriyle bir toplantı düzenledi ve yeni fonlar bulunması halinde Malatya'daki işletmelere hibe desteği sunacaklarını belirtti.

27.06.2024 18:10
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic'i Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda ağırlayan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, UNDP'nin depremzede işletmelere verdiği hibe desteğinin önemli bir can suyu olduğunu belirterek, yeni hibe desteği talep etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından karşılanan UNDP heyeti MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile toplantı düzenledi.

Malatya'ya gelecek her türlü desteğin önemine vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Deprem sonrası büyük yara alan esnafın, orta ölçekli işletmelerin ve sanayicilerin genel durumu hakkında her daim Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızla istişare halindeyiz. Şehrimizin ekonomik olarak daha hızlı toparlanabilmesi adına bu tür istişarelerin önemi çok büyük. Depremzede işletmelerimiz için hibe destekleri elbette büyük anlam taşıyor. Ticaret Sanayi Odamızın üyeleri için gösterdiği bu gayret çok önemli. Malatya'daki işletmelerin 6 Şubat öncesine dönebilmesi için her türlü desteğin takipçisiyiz. BM başta olmak üzere farklı fon, hibe ve düşük faizli kredilerin şehrimize kazandırılması için gayret gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic beyefendi özelinde tüm UNDP ekibine de şehrim adına teşekkür ediyorum" dedi.

UNDP'nin Malatya'daki 842 küçük ve orta ölçekli işletmeye verdiği toplam 44 milyon TL'lik hibe desteği için teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, Malatya'nın ağır hasar alan iş yeri sayısında tüm deprem illeri arasında birinci sırada olduğunu belirtip yeni hibe desteği talebinde bulundu. Başkan Sadıkoğlu, "Şehrimizde 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Odamızın 10 bin 600 üyesinin tamamı depremden doğrudan ve dolaylı yoldan etkilendi. Ağır hasarlı konut sayısıyla Hatay'dan sonra ikinci sırada yer alan Malatya'mız, ağır hasarlı işyeri sayısında ise birinci sırada yer alıyor. Yani, Malatya olarak depremi en ağır haliyle yaşadık. Yapmış olduğumuz görüşmeler ve talepler sonucunda 842 küçük ve orta ölçekli işletmeye verdiğiniz toplam 44 milyon TL'lik hibe desteği için teşekkür ediyoruz. Biz istiyoruz ki tüm işletmelerimiz hibe desteğinden faydalansın. Bu kapsamda yeni hibe destekleri talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem sonrasında Malatya özelinde UNDP olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, MTSO Başkanı Sadıkoğlu'nun talebi doğrultusunda yeni hibe arayışında olduklarını ifade ederek, yeni fonlar buldukları takdirde Malatya'daki işletmelere hibe desteği sunacaklarını belirtti.

Ziyarette UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, UNDP Gaziantep Bölge Temsilcisi Hamit Doğan, UNDP Proje Yöneticisi Alper Demir ve UNDP Malatya Temsilcisi Oğuz Deveci de yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi UNDP'den Malatya'ya yeni hibe desteği talebi - Son Dakika

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